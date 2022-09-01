Рогов: диверсантов, пытавшихся захватить ЗАЭС, готовила Британия

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Украинские диверсанты пытались захватить Запорожскую атомную электростацию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские диверсанты, которые предприняли попытку захвата Запорожской АЭС, проходили подготовку в Великобритании. Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1».

«Они не просто изучали английский язык, а проходили спецподготовку под руководством офицеров британской спецслужбы МИ-6. После этого вернулись на украинское пространство, пока подконтрольное [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, через Варшаву вернулись в Одессу и оттуда, это было в конце августа, прибыли в Днепропетровскую область, на правом берегу Днепра подготовились и выдвинулись для выполнения преступных указов», — сказал Рогов.

Ранее Рогов сообщил, что диверсанта ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС, трое были взяты в плен. Две группы диверсантов высадились у Каховского водохранилища, отмечает RT. В Минобороны РФ сообщили, что уничтожение штурмовавших АЭС диверсантов подходит к завершению.

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Украинские диверсанты, которые предприняли попытку захвата Запорожской АЭС, проходили подготовку в Великобритании. Об этом сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1». «Они не просто изучали английский язык, а проходили спецподготовку под руководством офицеров британской спецслужбы МИ-6. После этого вернулись на украинское пространство, пока подконтрольное [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, через Варшаву вернулись в Одессу и оттуда, это было в конце августа, прибыли в Днепропетровскую область, на правом берегу Днепра подготовились и выдвинулись для выполнения преступных указов», — сказал Рогов. Ранее Рогов сообщил, что диверсанта ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС, трое были взяты в плен. Две группы диверсантов высадились у Каховского водохранилища, отмечает RT. В Минобороны РФ сообщили, что уничтожение штурмовавших АЭС диверсантов подходит к завершению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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