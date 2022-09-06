Военный эксперт Никулин объяснил, почему Украину надо лишить выхода к морю

Специалист по разоружению Никулин: Украину надо лишить выхода к морю, чтобы она не торговала своими землями

06 сентября 2022 в 22:03 Размер текста - 17 +

У Киева может появиться идея продать свое черноморское побережье под военно-морские базы Запада Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украину следует лишить выхода к Черному морю, чтобы у Киева не было желания продать эти территории Западу под военно-морские базы. Об этом заявил военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. «Желательно Украину лишить выхода к морю, чтобы у них не было соблазна продавать свою территорию англосаксам под военно-морские базы. У них это национальная идея такая, что-нибудь продать за доллары», — заявил Никулин в беседе с Пятым каналом, комментируя варианты дальнейшего развития спецоперации. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал в ходе спецоперации освободить Одессу и Николаев, а также Днепропетровск и Харьков. «Это русские города, и им не место в нацистской Украине», — сказал Константинов РИА «Новости». Никулин предположил, что ВСУ могут оставить Николаев без боя, «если там будут обычные части». Он напомнил и о стратегической важности города, где находится один из крупнейших судоремонтных заводов времен СССР. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные задачи — помощь мирному населению республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Украину следует лишить выхода к Черному морю, чтобы у Киева не было желания продать эти территории Западу под военно-морские базы. Об этом заявил военный эксперт и бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. «Желательно Украину лишить выхода к морю, чтобы у них не было соблазна продавать свою территорию англосаксам под военно-морские базы. У них это национальная идея такая, что-нибудь продать за доллары», — заявил Никулин в беседе с Пятым каналом, комментируя варианты дальнейшего развития спецоперации. Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал в ходе спецоперации освободить Одессу и Николаев, а также Днепропетровск и Харьков. «Это русские города, и им не место в нацистской Украине», — сказал Константинов РИА «Новости». Никулин предположил, что ВСУ могут оставить Николаев без боя, «если там будут обычные части». Он напомнил и о стратегической важности города, где находится один из крупнейших судоремонтных заводов времен СССР. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные задачи — помощь мирному населению республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.