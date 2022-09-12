В Кремле опровергли информацию о поставке Индии нефти со скидкой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о предоставлении Индии большой скидки на нефть
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о дешевой нефти для Индии Фото:
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В Кремле не подтвердили информацию о возможной поставке в Индию российской нефти с большой скидкой. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Эта информация не соответствует действительности», — сообщил Песков.

Индийская газета Business Standard со ссылкой на МИД Индии сообщила, что Россия предложила Индии поставлять нефть по более низким ценам. Условием для этого станет отказ Нью-Дели в поддержке инициативы G7 по установлению предельных цен на нефть.

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В Кремле не подтвердили информацию о возможной поставке в Индию российской нефти с большой скидкой. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Эта информация не соответствует действительности», — сообщил Песков. Индийская газета Business Standard со ссылкой на МИД Индии сообщила, что Россия предложила Индии поставлять нефть по более низким ценам. Условием для этого станет отказ Нью-Дели в поддержке инициативы G7 по установлению предельных цен на нефть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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