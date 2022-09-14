Минобороны Армении заявило о риске войны с Азербайджаном

14 сентября 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

В Нагорном Карабахе обострилась ситуация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Минобороны Армении видят риск о начале смертоносной войны на фоне обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель министра обороны Армении Паруйр Ованнисян. «На данный момент около 50 армянских солдат были убиты и трое мирных жителей ранены, но в дальнейшем обе цифры могут значительно возрасти», — цитирует замминистра Reuters. На вопрос о риске перерастания стычек в полномасштабную войну он ответил утвердительно. «Есть явный риск. Вы знаете, насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе. Ситуация, о которой мы только что упоминали, продолжает обостряться». Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился в ночь на 13 сентября. RT передавал, что обе страны обвинили друг друга в обстрелах на территории Нагорный Карабах, которую каждая сторона считает своей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, также страна обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН.

Минобороны Армении видят риск о начале смертоносной войны на фоне обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель министра обороны Армении Паруйр Ованнисян. «На данный момент около 50 армянских солдат были убиты и трое мирных жителей ранены, но в дальнейшем обе цифры могут значительно возрасти», — цитирует замминистра Reuters. На вопрос о риске перерастания стычек в полномасштабную войну он ответил утвердительно. «Есть явный риск. Вы знаете, насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе. Ситуация, о которой мы только что упоминали, продолжает обостряться». Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился в ночь на 13 сентября. RT передавал, что обе страны обвинили друг друга в обстрелах на территории Нагорный Карабах, которую каждая сторона считает своей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, также страна обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН.