Минобороны Армении заявило о риске войны с Азербайджаном

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, ангел, статуя ангел
В Нагорном Карабахе обострилась ситуация Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении видят риск о начале смертоносной войны на фоне обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель министра обороны Армении Паруйр Ованнисян.

«На данный момент около 50 армянских солдат были убиты и трое мирных жителей ранены, но в дальнейшем обе цифры могут значительно возрасти», — цитирует замминистра Reuters. На вопрос о риске перерастания стычек в полномасштабную войну он ответил утвердительно. «Есть явный риск. Вы знаете, насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе. Ситуация, о которой мы только что упоминали, продолжает обостряться».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился в ночь на 13 сентября. RT передавал, что обе страны обвинили друг друга в обстрелах на территории Нагорный Карабах, которую каждая сторона считает своей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, также страна обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН.

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Минобороны Армении видят риск о начале смертоносной войны на фоне обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом заявил заместитель министра обороны Армении Паруйр Ованнисян. «На данный момент около 50 армянских солдат были убиты и трое мирных жителей ранены, но в дальнейшем обе цифры могут значительно возрасти», — цитирует замминистра Reuters. На вопрос о риске перерастания стычек в полномасштабную войну он ответил утвердительно. «Есть явный риск. Вы знаете, насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе. Ситуация, о которой мы только что упоминали, продолжает обостряться». Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился в ночь на 13 сентября. RT передавал, что обе страны обвинили друг друга в обстрелах на территории Нагорный Карабах, которую каждая сторона считает своей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, также страна обратилась за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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