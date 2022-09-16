Глава ВС Армении Асрян: армия Азербайджана вторглась в страну

С заявлением о вторжении Азербайджана в Армению Асрян выступил на встрече с представителями дипмиссий в Джермуке
Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении в направлении Джермука. Об этом заявил глава Генштаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.
«Армия Азербайджана вторглась на территорию Армении в направлении Джермука. Вторжение совершено на востоке страны на 7,5 км», — заявил Асрян в ходе встречи с представителями аккредитованных в Армении дипмиссий в Джермуке.
Ранее минобороны Армении заявило о риске войны с Азербайджаном. «Есть явный риск [начала полномасштабной войны]. Вы знаете, насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе», — заявил замминистра обороны Армении Паруйр Ованнисян.
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