Глава ВС Армении Асрян: армия Азербайджана вторглась в страну

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
С заявлением о вторжении Азербайджана в Армению Асрян выступил на встрече с представителями дипмиссий в Джермуке Фото:

Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении в направлении Джермука. Об этом заявил глава Генштаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

«Армия Азербайджана вторглась на территорию Армении в направлении Джермука. Вторжение совершено на востоке страны на 7,5 км», — заявил Асрян в ходе встречи с представителями аккредитованных в Армении дипмиссий в Джермуке.

Ранее минобороны Армении заявило о риске войны с Азербайджаном. «Есть явный риск [начала полномасштабной войны]. Вы знаете, насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе», — заявил замминистра обороны Армении Паруйр Ованнисян.

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Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении в направлении Джермука. Об этом заявил глава Генштаба вооруженных сил Армении Эдвард Асрян. «Армия Азербайджана вторглась на территорию Армении в направлении Джермука. Вторжение совершено на востоке страны на 7,5 км», — заявил Асрян в ходе встречи с представителями аккредитованных в Армении дипмиссий в Джермуке. Ранее минобороны Армении заявило о риске войны с Азербайджаном. «Есть явный риск [начала полномасштабной войны]. Вы знаете, насколько хрупкой является ситуация в нашем регионе», — заявил замминистра обороны Армении Паруйр Ованнисян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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