Зеленский вылетел из Турции, где ожидаются переговоры РФ и Украины

Глава Украины Владимир Зеленский покинул Турцию, где должны пройти переговоры между делегациями Москвы и Киева. По данным украинских telegram-каналов, он отправился в Албанию, где 16 мая состоится саммит Европейского политического сообщества.
«После завершения официального визита в Турцию, Владимир Зеленский направился в Албанию, где завтра стартует саммит Европейского политического сообщества», — говорится в сообщении telegram-канала «Новини.Live». По данным источника, президент Украины покинул турецкую территорию после того, как убедился, что российский лидер Владимир Путин не прибудет на переговоры.
Сегодня в Стамбуле должна состояться встреча представителей России и Украины. Изначально переговоры были запланированы на 10:00 по мск, но позже они были перенесены по просьбе Турции. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским сейчас находится в Турции и ожидает прибытия украинской стороны. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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