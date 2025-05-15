Зеленский вылетел из Турции, где ожидаются переговоры РФ и Украины

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Зеленский покинул Турцию из-за неявки Путина на переговоры, пишут украинские telegram-каналы
Зеленский покинул Турцию из-за неявки Путина на переговоры, пишут украинские telegram-каналы Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Глава Украины Владимир Зеленский покинул Турцию, где должны пройти переговоры между делегациями Москвы и Киева. По данным украинских telegram-каналов, он отправился в Албанию, где 16 мая состоится саммит Европейского политического сообщества. 

«После завершения официального визита в Турцию, Владимир Зеленский направился в Албанию, где завтра стартует саммит Европейского политического сообщества», — говорится в сообщении telegram-канала «Новини.Live». По данным источника, президент Украины покинул турецкую территорию после того, как убедился, что российский лидер Владимир Путин не прибудет на переговоры.

Сегодня в Стамбуле должна состояться встреча представителей России и Украины. Изначально переговоры были запланированы на 10:00 по мск, но позже они были перенесены по просьбе Турции. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским сейчас находится в Турции и ожидает прибытия украинской стороны. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Глава Украины Владимир Зеленский покинул Турцию, где должны пройти переговоры между делегациями Москвы и Киева. По данным украинских telegram-каналов, он отправился в Албанию, где 16 мая состоится саммит Европейского политического сообщества.  «После завершения официального визита в Турцию, Владимир Зеленский направился в Албанию, где завтра стартует саммит Европейского политического сообщества», — говорится в сообщении telegram-канала «Новини.Live». По данным источника, президент Украины покинул турецкую территорию после того, как убедился, что российский лидер Владимир Путин не прибудет на переговоры. Сегодня в Стамбуле должна состояться встреча представителей России и Украины. Изначально переговоры были запланированы на 10:00 по мск, но позже они были перенесены по просьбе Турции. Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским сейчас находится в Турции и ожидает прибытия украинской стороны. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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