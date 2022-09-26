МВД: шесть человек погибли при нападении на школу в Ижевске. Видео

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МВД уточнило данные о количестве погибших в школе Ижевска Фото:
новость из сюжета
В школе в Ижевске произошла стрельба

Шесть человек погибли и еще 20 пострадали в результате нападения на школу №88 в Ижевске. Об этом сообщает МВД РФ.

«Сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия сразу после сообщения о стрельбе в школе №88 … Обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. Предварительно, он покончил с собой», — сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

Пока известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий злоумышленника. Стрельба в ижевской школе произошла днем 26 сентября.

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Шесть человек погибли и еще 20 пострадали в результате нападения на школу №88 в Ижевске. Об этом сообщает МВД РФ. «Сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия сразу после сообщения о стрельбе в школе №88 … Обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. Предварительно, он покончил с собой», — сообщает telegram-канал «МВД Медиа». Пока известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий злоумышленника. Стрельба в ижевской школе произошла днем 26 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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