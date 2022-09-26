МВД уточнило данные о количестве погибших в школе Ижевска
новость из сюжетаВ школе в Ижевске произошла стрельба
Шесть человек погибли и еще 20 пострадали в результате нападения на школу №88 в Ижевске. Об этом сообщает МВД РФ.
«Сотрудники МВД по Удмуртской Республике выехали на место происшествия сразу после сообщения о стрельбе в школе №88 … Обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. Предварительно, он покончил с собой», — сообщает telegram-канал «МВД Медиа».
Пока известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от действий злоумышленника. Стрельба в ижевской школе произошла днем 26 сентября.
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