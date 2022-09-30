Россия обвинила осудившего референдумы главу ООН в нарушении полномочий

РФ обвинила генсека ООН Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Постоянное представительство России при ООН резко прокомментировало высказывание Антонио Гутерреша относительно референдумов, состоявшихся в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. Представители РФ напомнили Генеральному секретарю ООН, что он не уполномочен делать политические заявления от лица всей Организации Объединенных Наций.

«Административные функции не наделяют Генерального секретаря правом делать политические заявления от лица всей Организации — такое право принадлежит исключительно государствам-членам — и уж тем более он не уполномочен единолично толковать нормы Устава и документы Генеральной Ассамблеи, включая Декларацию 1970 г. о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН», — заявили в постпредстве РФ. Таким образом Россия напомнила, что — «Генеральный секретарь последовательно прибегает к тому же избирательному подходу, что и страны коллективного Запада, фактически ставя себя с ними в один ряд».

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Жители Донбасса, а также других регионов, которые были освобождены российской армией в ходе спецоперации на Украине, заявили, что хотят войти в состав РФ. Они выразили желание провести референдумы о присоединении к России. По результатам прошедших референдумов Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.