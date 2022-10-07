Депутат Госдумы: мобилизованных будут вакцинировать от COVID

Мобилизованных будут вакцинировать от COVID-19. Это делается для того, чтобы минимизировать риски снижения боеспособности армии РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Федот Тусумов.
«Насколько я знаю, постановление о вакцинации от COVID-19 в войсках до сих пор действует. <…> Я считаю, что мобилизованных обязательно надо прививать от COVID-19. В армии есть опасность его распространения. Важно, чтобы из-за коронавируса боеспособность не снизилась», — цитирует Тусумова радио Sputnik. Он добавил, что решение о вакцинации военнослужащих принимается главным санитарным врачом министерства обороны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее объявил президент РФ Владимир Путин, который также обозначил, что ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. 21 сентября в стране началась частичная мобилизация. Ранее в ВОЗ прогнозировали рост случаев заражения COVID-19, сообщала «Национальная служба новостей».
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Мобилизованных будут вакцинировать от COVID-19. Это делается для того, чтобы минимизировать риски снижения боеспособности армии РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Федот Тусумов. «Насколько я знаю, постановление о вакцинации от COVID-19 в войсках до сих пор действует. <…> Я считаю, что мобилизованных обязательно надо прививать от COVID-19. В армии есть опасность его распространения. Важно, чтобы из-за коронавируса боеспособность не снизилась», — цитирует Тусумова радио Sputnik. Он добавил, что решение о вакцинации военнослужащих принимается главным санитарным врачом министерства обороны. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее объявил президент РФ Владимир Путин, который также обозначил, что ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. 21 сентября в стране началась частичная мобилизация. Ранее в ВОЗ прогнозировали рост случаев заражения COVID-19, сообщала «Национальная служба новостей».