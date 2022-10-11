Спикер Тюменской облдумы привез теплые вещи мобилизованным из ЯНАО

11 октября 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Ямальцы проходят военную подготовку под Тюменью Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов посетил мобилизованных ямальцев, которые проходят обучение под Тюменью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Спикер передал военным теплые вещи, продукты и лекарства. «Призванных в рамках частичной мобилизации объединили в специальный ямальский батальон. Сейчас они проходят военную подготовку под Тюменью. Спикер регионального парламента поговорил с земляками, передал им медикаменты, теплые вещи, продукты длительного срока хранения и предметы первой необходимости», — рассказали в облдуме. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Ранее агентство писало, что часть мобилизованных уже отправилась из Тюмени на фронт.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов посетил мобилизованных ямальцев, которые проходят обучение под Тюменью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Спикер передал военным теплые вещи, продукты и лекарства. «Призванных в рамках частичной мобилизации объединили в специальный ямальский батальон. Сейчас они проходят военную подготовку под Тюменью. Спикер регионального парламента поговорил с земляками, передал им медикаменты, теплые вещи, продукты длительного срока хранения и предметы первой необходимости», — рассказали в облдуме. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Ранее агентство писало, что часть мобилизованных уже отправилась из Тюмени на фронт.