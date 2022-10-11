Спикер Тюменской облдумы привез теплые вещи мобилизованным из ЯНАО

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов посетил мобилизованных ямальцев, которые проходят обучение под Тюменью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Спикер передал военным теплые вещи, продукты и лекарства.
«Призванных в рамках частичной мобилизации объединили в специальный ямальский батальон. Сейчас они проходят военную подготовку под Тюменью. Спикер регионального парламента поговорил с земляками, передал им медикаменты, теплые вещи, продукты длительного срока хранения и предметы первой необходимости», — рассказали в облдуме.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Ранее агентство писало, что часть мобилизованных уже отправилась из Тюмени на фронт.
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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов посетил мобилизованных ямальцев, которые проходят обучение под Тюменью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального парламента. Спикер передал военным теплые вещи, продукты и лекарства. «Призванных в рамках частичной мобилизации объединили в специальный ямальский батальон. Сейчас они проходят военную подготовку под Тюменью. Спикер регионального парламента поговорил с земляками, передал им медикаменты, теплые вещи, продукты длительного срока хранения и предметы первой необходимости», — рассказали в облдуме. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября, когда соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. В армию предполагается призвать из запаса около 300 тысяч военнообязанных. Ранее агентство писало, что часть мобилизованных уже отправилась из Тюмени на фронт.