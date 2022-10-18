В США отрицают участие НАТО в украинском конфликте

Постпред США Смит: НАТО не должна принимать участия в спецоперации на Украине

19 октября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

В США заверили, что НАТО не имеет к спецоперации никакого отношения Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Организация НАТО не должна принимать участия в конфликте на Украине. О роли альянса в спецоперации рассказала постпред США при НАТО Джулианн Смит. «НАТО очень рано приняла решение не становиться стороной в [конфликте], и этой позиции придерживаются все 30 членов альянса. Существует индивидуальная поддержка со стороны США и Германии. Существует военная и экономическая поддержка, но НАТО не должна принимать непосредственного участия», — сказала Смит в эфире немецкого канала ZDF. По ее словам, альянс не изменил свою позицию по этому вопросу и он якобы не участвует в самой спецоперации. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. На данный момент США вместе с другими странами Североатлантического альянса оказывают активную помощь Киеву в рамках спецоперации. Ранее в Североатлантическом альянсе заверили, что не собираются защищать Украину. НАТО планирует только помогать.

Организация НАТО не должна принимать участия в конфликте на Украине. О роли альянса в спецоперации рассказала постпред США при НАТО Джулианн Смит. «НАТО очень рано приняла решение не становиться стороной в [конфликте], и этой позиции придерживаются все 30 членов альянса. Существует индивидуальная поддержка со стороны США и Германии. Существует военная и экономическая поддержка, но НАТО не должна принимать непосредственного участия», — сказала Смит в эфире немецкого канала ZDF. По ее словам, альянс не изменил свою позицию по этому вопросу и он якобы не участвует в самой спецоперации. Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. На данный момент США вместе с другими странами Североатлантического альянса оказывают активную помощь Киеву в рамках спецоперации. Ранее в Североатлантическом альянсе заверили, что не собираются защищать Украину. НАТО планирует только помогать.