Американский миллиардер: Украина должна признать Крым российским и отказаться от НАТО

19 октября 2022 в 04:00 Размер текста - 17 +

Миллиардер из США призвал оставить Украину оставить Крым России и отказаться от НАТО Фото: Bloomberg новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти должны наконец признать Крым российским, а также отказаться от идеи стать членом НАТО. Так считает американский миллиардер и инвестор Билл Экман. «До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — написал он в соцсети. По его мнению, Киев также должен отказаться от идеи стать членом НАТО. Экман отметил, что Украине это не нужно. По его словам, конфликт с каждым днем разрастается и эти два пункта, которые отметил он, помогут прийти «к миру». Ранее владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В одной из соцсетей он написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Кроме того, бизнесмен назвал четыре пункта для урегулирования конфликта, а также усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. В ответ на это экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил Илона Маска «отстать» от его страны.

Украинские власти должны наконец признать Крым российским, а также отказаться от идеи стать членом НАТО. Так считает американский миллиардер и инвестор Билл Экман. «До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году», — написал он в соцсети. По его мнению, Киев также должен отказаться от идеи стать членом НАТО. Экман отметил, что Украине это не нужно. По его словам, конфликт с каждым днем разрастается и эти два пункта, которые отметил он, помогут прийти «к миру». Ранее владелец SpaceX Илон Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. В одной из соцсетей он написал, что Крым принадлежал России, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. Кроме того, бизнесмен назвал четыре пункта для урегулирования конфликта, а также усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. В ответ на это экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил Илона Маска «отстать» от его страны.