Владимир Зеленский после избрания на пост президента Украины «устроил атаки» на отколовшиеся территории, именно он несет ответственность за обострение конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
На аудиозаписи, опубликованной новостной лентой LaPresse 19 октября, слышно, как 86-летний Берлускони говорит, что президент России Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию из-за продолжающихся атак Украины на Донбассе, пишет Bloomberg. «Он (Путин — ред. URA.RU) столкнулся с ситуацией, которую не мог предсказать — с сопротивлением со стороны украинцев, которые начали получать деньги и оружие с Запада на третий день [правления Зеленского]», — сказал политик.
Он подчеркнул, что сейчас «война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан». Берлускони не стал говорить, что думает о Зеленском. Политический деятель лишь отметил, что президент Украины в силах остановить боевые действия на территории бывшей советской республики.
Ранее бывший премьер-министр Италии говорил о том, что Путина «втолкнули» в конфликт с Украиной. Он также выразил готовность стать вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Владимир Зеленский после избрания на пост президента Украины «устроил атаки» на отколовшиеся территории, именно он несет ответственность за обострение конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. На аудиозаписи, опубликованной новостной лентой LaPresse 19 октября, слышно, как 86-летний Берлускони говорит, что президент России Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию из-за продолжающихся атак Украины на Донбассе, пишет Bloomberg. «Он (Путин — ред. URA.RU) столкнулся с ситуацией, которую не мог предсказать — с сопротивлением со стороны украинцев, которые начали получать деньги и оружие с Запада на третий день [правления Зеленского]», — сказал политик. Он подчеркнул, что сейчас «война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан». Берлускони не стал говорить, что думает о Зеленском. Политический деятель лишь отметил, что президент Украины в силах остановить боевые действия на территории бывшей советской республики. Ранее бывший премьер-министр Италии говорил о том, что Путина «втолкнули» в конфликт с Украиной. Он также выразил готовность стать вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта.