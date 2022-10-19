Bloomberg: Берлускони обвинил Зеленского в начале спецоперации

19 октября 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Берлускони считает, что Зеленский мог бы остановить конфликт на Украине Фото: globallookpress.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владимир Зеленский после избрания на пост президента Украины «устроил атаки» на отколовшиеся территории, именно он несет ответственность за обострение конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. На аудиозаписи, опубликованной новостной лентой LaPresse 19 октября, слышно, как 86-летний Берлускони говорит, что президент России Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию из-за продолжающихся атак Украины на Донбассе, пишет Bloomberg. «Он (Путин — ред. URA.RU) столкнулся с ситуацией, которую не мог предсказать — с сопротивлением со стороны украинцев, которые начали получать деньги и оружие с Запада на третий день [правления Зеленского]», — сказал политик. Он подчеркнул, что сейчас «война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан». Берлускони не стал говорить, что думает о Зеленском. Политический деятель лишь отметил, что президент Украины в силах остановить боевые действия на территории бывшей советской республики. Ранее бывший премьер-министр Италии говорил о том, что Путина «втолкнули» в конфликт с Украиной. Он также выразил готовность стать вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта.

Владимир Зеленский после избрания на пост президента Украины «устроил атаки» на отколовшиеся территории, именно он несет ответственность за обострение конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. На аудиозаписи, опубликованной новостной лентой LaPresse 19 октября, слышно, как 86-летний Берлускони говорит, что президент России Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию из-за продолжающихся атак Украины на Донбассе, пишет Bloomberg. «Он (Путин — ред. URA.RU) столкнулся с ситуацией, которую не мог предсказать — с сопротивлением со стороны украинцев, которые начали получать деньги и оружие с Запада на третий день [правления Зеленского]», — сказал политик. Он подчеркнул, что сейчас «война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан». Берлускони не стал говорить, что думает о Зеленском. Политический деятель лишь отметил, что президент Украины в силах остановить боевые действия на территории бывшей советской республики. Ранее бывший премьер-министр Италии говорил о том, что Путина «втолкнули» в конфликт с Украиной. Он также выразил готовность стать вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта.