Германия решила добиться переговоров России и Украины

Немецкий город Штральзунд хочет помочь организовать переговоры между РФ и Украиной и готов предоставить площадку. Об этом сообщает газета Welt.
«Город хочет помочь сторонам конфликта сесть за стол переговоров. Согласно резолюции совета, мэр города должен установить контакты с Киевом и Москвой. Также жители Штральзунда предлагают ратушу своего города для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет газета.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С начала операции Украина и РФ проводили несколько попыток для переговоров, но они так ни к чему не привели. Западные страны начали предпринимать шаги по организации переговоров. Например, президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским мирные переговоры. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «полезными идиотами» всех, кто призывает к миру на Украине не на условиях Киева.
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Немецкий город Штральзунд хочет помочь организовать переговоры между РФ и Украиной и готов предоставить площадку. Об этом сообщает газета Welt. «Город хочет помочь сторонам конфликта сесть за стол переговоров. Согласно резолюции совета, мэр города должен установить контакты с Киевом и Москвой. Также жители Штральзунда предлагают ратушу своего города для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет газета. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С начала операции Украина и РФ проводили несколько попыток для переговоров, но они так ни к чему не привели. Западные страны начали предпринимать шаги по организации переговоров. Например, президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским мирные переговоры. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «полезными идиотами» всех, кто призывает к миру на Украине не на условиях Киева.