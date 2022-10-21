Германия решила добиться переговоров России и Украины

21 октября 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

Германия хочет помочь организовать переговоры между РФ и Украиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкий город Штральзунд хочет помочь организовать переговоры между РФ и Украиной и готов предоставить площадку. Об этом сообщает газета Welt. «Город хочет помочь сторонам конфликта сесть за стол переговоров. Согласно резолюции совета, мэр города должен установить контакты с Киевом и Москвой. Также жители Штральзунда предлагают ратушу своего города для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет газета. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С начала операции Украина и РФ проводили несколько попыток для переговоров, но они так ни к чему не привели. Западные страны начали предпринимать шаги по организации переговоров. Например, президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским мирные переговоры. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «полезными идиотами» всех, кто призывает к миру на Украине не на условиях Киева.

Немецкий город Штральзунд хочет помочь организовать переговоры между РФ и Украиной и готов предоставить площадку. Об этом сообщает газета Welt. «Город хочет помочь сторонам конфликта сесть за стол переговоров. Согласно резолюции совета, мэр города должен установить контакты с Киевом и Москвой. Также жители Штральзунда предлагают ратушу своего города для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией», — пишет газета. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С начала операции Украина и РФ проводили несколько попыток для переговоров, но они так ни к чему не привели. Западные страны начали предпринимать шаги по организации переговоров. Например, президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским мирные переговоры. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал «полезными идиотами» всех, кто призывает к миру на Украине не на условиях Киева.