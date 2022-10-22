22 октября 2022

ЛНР: Киев ударил по Сватову ракетой HIMARS

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Виды города. Пермь, мотовилихинские заводы, музей артиллерии, рсзо смерч
В ЛНР сообщили о выпущенной ВСУ ракете из РСЗО HIMARS по Сватову Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Сватову. Об этом заявили в центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в ЛНР.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:30 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — сообщает представительство ЛНР в своем telegram-канале. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) контролируют стратегическую трассу Кременная — Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника. Ранее Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин.

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ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Сватову. Об этом заявили в центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в ЛНР. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:30 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — сообщает представительство ЛНР в своем telegram-канале. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. Вооруженные силы РФ (ВС РФ) контролируют стратегическую трассу Кременная — Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника. Ранее Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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