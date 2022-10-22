ЛНР: Киев ударил по Сватову ракетой HIMARS

В ЛНР сообщили о выпущенной ВСУ ракете из РСЗО HIMARS по Сватову
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Сватову. Об этом заявили в центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в ЛНР.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 00:30 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — сообщает представительство ЛНР в своем telegram-канале. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.
Вооруженные силы РФ (ВС РФ) контролируют стратегическую трассу Кременная — Сватово на севере ЛНР, несмотря на провокации противника. Ранее Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин.
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