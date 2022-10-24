Волонтеры привезли в зону СВО живого котенка как талисман для военных

Один из участников спецоперации на Украине попросил у волонтеров из белгородской организации «ZOV сердца» живого котенка. Через неделю ему привезли маленького рыжего питомца, который тут же стал талисманом части и напоминанием для военных о мирной жизни и тепле родного дома.
«Там был один мальчик из Донецка, его Ваня зовут. Совсем молоденький, 19 лет, рыжий, как солнышко, лучезарный. Он в роте на постах стоял. Так вот, однажды он к нам подошел и, неимоверно смущаясь, попросил привезти ему котенка», — предает слова волонтера группы «ZOV сердца» Людмилы Каменской интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Волонтер добавила, что котенка назвали Батоном, и он является источником позитива и успокоения для военнослужащих. «Но сколько солдатских душ он спас! Он стал символом мирной жизни, дома, где бойцов ждут родные и любимые, он стал символом того, ради чего нужно выжить и вернуться», — подытожила Каменская.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. За время проведения Россией СВО были освобождены и присоединены к РФ ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ради обеспечения безопасности новых регионов, президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации.
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Один из участников спецоперации на Украине попросил у волонтеров из белгородской организации «ZOV сердца» живого котенка. Через неделю ему привезли маленького рыжего питомца, который тут же стал талисманом части и напоминанием для военных о мирной жизни и тепле родного дома. «Там был один мальчик из Донецка, его Ваня зовут. Совсем молоденький, 19 лет, рыжий, как солнышко, лучезарный. Он в роте на постах стоял. Так вот, однажды он к нам подошел и, неимоверно смущаясь, попросил привезти ему котенка», — предает слова волонтера группы «ZOV сердца» Людмилы Каменской интернет-издание «Подмосковье сегодня». Волонтер добавила, что котенка назвали Батоном, и он является источником позитива и успокоения для военнослужащих. «Но сколько солдатских душ он спас! Он стал символом мирной жизни, дома, где бойцов ждут родные и любимые, он стал символом того, ради чего нужно выжить и вернуться», — подытожила Каменская. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. За время проведения Россией СВО были освобождены и присоединены к РФ ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ради обеспечения безопасности новых регионов, президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации.