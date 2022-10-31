Украина теряет миллионы долларов из-за воздушных тревог

Из-за масштабных воздушных тревог Украина теряет около 7,5 млрд гривен во время рабочего дня (203 миллиона долларов). Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.
«Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен потерь для ВВП. Поэтому важно организовать работу таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции», — написал Гетманцев в своем telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является поражение объектов военной инфраструктуры. В последнее время на Украине участилось объявление воздушной тревоги. 31 октября ее объявили на всей территории страны, сообщает «Национальная служба новостей». Также воздушную тревогу объявляли 29 октября, передает RT.
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Из-за масштабных воздушных тревог Украина теряет около 7,5 млрд гривен во время рабочего дня (203 миллиона долларов). Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. «Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 миллиарда гривен потерь для ВВП. Поэтому важно организовать работу таким образом, чтобы не только компенсировать простой, но и обеспечить производство необходимой для победы продукции», — написал Гетманцев в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что приоритетом российской армии является поражение объектов военной инфраструктуры. В последнее время на Украине участилось объявление воздушной тревоги. 31 октября ее объявили на всей территории страны, сообщает «Национальная служба новостей». Также воздушную тревогу объявляли 29 октября, передает RT.