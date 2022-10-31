Генерал Болдырев объяснил, как Минобороны наберет 120 тысяч срочников за 2 месяца

Генерал Болдырев: Минобороны не будет расширять период осеннего призыва на месяц

31 октября 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

В осенний призыв 2022 года планируется набрать 120 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство обороны РФ выполнит план по призыву в 120 тысяч срочников до конца 2022 года, так как у ведомства отлажена эта работа на протяжении многих десятилетий. Об этом URA.RU рассказал российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что этой осенью планируется призвать и направить для прохождения военной службы 120 тысяч человек. Это на 7,5 тысячи человек меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Призыв пройдет с 1 ноября до 31 декабря 2022 года. «Тут не будет никаких проблем. Тут нет территориальных проблем, готова сама база призывов, и она отлажена уже многие десятилетия, поэтому никаких срывов не будет. Расширять период призыва еще на один месяц нет смысла. Если бы увеличилось количество призываемых в два раза, то можно было бы подумать, а тут почти столько же, сколько и в прошлый призыв», — сказал Владимир Болдырев. Собеседник агентства подчеркнул, что срочники не будут задействованы в проведении спецоперации. «Они будут учиться военному делу. Это главнейшая для них задача. Она неизменна. Они будут осваивать свою военную специальность, профессию. Станут настоящими воинами за этот не очень длительный годовой период. Их не призывают на фронт для службы в Донбассе. На освобожденных территориях их не будет», — отметил генерал запаса.

Министерство обороны РФ выполнит план по призыву в 120 тысяч срочников до конца 2022 года, так как у ведомства отлажена эта работа на протяжении многих десятилетий. Об этом URA.RU рассказал российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев. Ранее начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что этой осенью планируется призвать и направить для прохождения военной службы 120 тысяч человек. Это на 7,5 тысячи человек меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Призыв пройдет с 1 ноября до 31 декабря 2022 года. «Тут не будет никаких проблем. Тут нет территориальных проблем, готова сама база призывов, и она отлажена уже многие десятилетия, поэтому никаких срывов не будет. Расширять период призыва еще на один месяц нет смысла. Если бы увеличилось количество призываемых в два раза, то можно было бы подумать, а тут почти столько же, сколько и в прошлый призыв», — сказал Владимир Болдырев. Собеседник агентства подчеркнул, что срочники не будут задействованы в проведении спецоперации. «Они будут учиться военному делу. Это главнейшая для них задача. Она неизменна. Они будут осваивать свою военную специальность, профессию. Станут настоящими воинами за этот не очень длительный годовой период. Их не призывают на фронт для службы в Донбассе. На освобожденных территориях их не будет», — отметил генерал запаса.