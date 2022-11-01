Политолог Светов допустил ужесточение контроля за поставками американского оружия Украине. Видео

01 ноября 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

США продолжат поставки оружия Украине, считает политолог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контроль за поставками оружия Украине может ужесточиться в случае прихода к власти республиканцев. Такое мнение высказал журналист и политолог Юрий Светов. «Сейчас говорят, что нужно оживить комиссию, и снова они будут контролировать эти поставки, потому что пошла информация, что оружие из Украины расползается в разные страны. Поэтому, видимо, контроль будет пожестче за этим делом, а что касается снижения объемов, я не знаю», — сказал Светов Пятому каналу. По его словам, приход республиканцев не повлияет на отношения США и России. Он отметил, что США выгодно ослабление России, которого они хотят добиться за счет помощи Украине. Светов считает, что республиканцы могут одержать победу на предстоящих выборах с небольшим перевесом. США поставляют вооружение Киеву и оказывают финансовую помощь из-за конфликта России и Украины. В конце октября Вашингтон решил направить военную помощь на сумму 275 миллионов долларов. США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине, сообщил Reuters.

Контроль за поставками оружия Украине может ужесточиться в случае прихода к власти республиканцев. Такое мнение высказал журналист и политолог Юрий Светов. «Сейчас говорят, что нужно оживить комиссию, и снова они будут контролировать эти поставки, потому что пошла информация, что оружие из Украины расползается в разные страны. Поэтому, видимо, контроль будет пожестче за этим делом, а что касается снижения объемов, я не знаю», — сказал Светов Пятому каналу. По его словам, приход республиканцев не повлияет на отношения США и России. Он отметил, что США выгодно ослабление России, которого они хотят добиться за счет помощи Украине. Светов считает, что республиканцы могут одержать победу на предстоящих выборах с небольшим перевесом. США поставляют вооружение Киеву и оказывают финансовую помощь из-за конфликта России и Украины. В конце октября Вашингтон решил направить военную помощь на сумму 275 миллионов долларов. США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине, сообщил Reuters.