Политолог Светов допустил ужесточение контроля за поставками американского оружия Украине. Видео

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, автомат, оружие, автоматы, боевое оружие
США продолжат поставки оружия Украине, считает политолог Фото:
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Контроль за поставками оружия Украине может ужесточиться в случае прихода к власти республиканцев. Такое мнение высказал журналист и политолог Юрий Светов.

«Сейчас говорят, что нужно оживить комиссию, и снова они будут контролировать эти поставки, потому что пошла информация, что оружие из Украины расползается в разные страны. Поэтому, видимо, контроль будет пожестче за этим делом, а что касается снижения объемов, я не знаю», — сказал Светов Пятому каналу.

По его словам, приход республиканцев не повлияет на отношения США и России. Он отметил, что США выгодно ослабление России, которого они хотят добиться за счет помощи Украине. Светов считает, что республиканцы могут одержать победу на предстоящих выборах с небольшим перевесом.

США поставляют вооружение Киеву и оказывают финансовую помощь из-за конфликта России и Украины. В конце октября Вашингтон решил направить военную помощь на сумму 275 миллионов долларов. США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине, сообщил Reuters.

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Контроль за поставками оружия Украине может ужесточиться в случае прихода к власти республиканцев. Такое мнение высказал журналист и политолог Юрий Светов. «Сейчас говорят, что нужно оживить комиссию, и снова они будут контролировать эти поставки, потому что пошла информация, что оружие из Украины расползается в разные страны. Поэтому, видимо, контроль будет пожестче за этим делом, а что касается снижения объемов, я не знаю», — сказал Светов Пятому каналу. По его словам, приход республиканцев не повлияет на отношения США и России. Он отметил, что США выгодно ослабление России, которого они хотят добиться за счет помощи Украине. Светов считает, что республиканцы могут одержать победу на предстоящих выборах с небольшим перевесом. США поставляют вооружение Киеву и оказывают финансовую помощь из-за конфликта России и Украины. В конце октября Вашингтон решил направить военную помощь на сумму 275 миллионов долларов. США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине, сообщил Reuters.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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