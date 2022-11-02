Экс-депутат Верховной Рады раскрыл расположение центров принятия решений в Киеве

Экс-депутат Рады Кива: центры принятия решений в Киеве находятся под ТЦ

02 ноября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Торговые центры используются западными военными советниками, как укрытия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Центры принятия решений в Киеве находятся под торговыми центрами, тем самым военные советники прикрываются мирным населением. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Думаю киевляне не сильно обрадовались, когда бы узнали, что западные военные советники, устроили свои штабы под торговыми и бизнес центрами в столице. Находясь глубоко под землей, прикрываясь гражданскими лицами они чувствуют себя в безопасности», — написал он в своем telegram-канале. Кива отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), часто придерживаются тактики «живого щита». Ранее экс-депутат Рады заявил, что президент Украины Владимир Зеленский наживается на торговле западным оружием. Также он заявлял, что Зеленский готовит свою страну под сдачу Польше. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Центры принятия решений в Киеве находятся под торговыми центрами, тем самым военные советники прикрываются мирным населением. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Думаю киевляне не сильно обрадовались, когда бы узнали, что западные военные советники, устроили свои штабы под торговыми и бизнес центрами в столице. Находясь глубоко под землей, прикрываясь гражданскими лицами они чувствуют себя в безопасности», — написал он в своем telegram-канале. Кива отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), часто придерживаются тактики «живого щита». Ранее экс-депутат Рады заявил, что президент Украины Владимир Зеленский наживается на торговле западным оружием. Также он заявлял, что Зеленский готовит свою страну под сдачу Польше. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — защита мирного населения Донбасса.