В Британии сравнили силы России и Украины в спецоперации

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Британский телеканал уточняет, что обе стороны готовы продолжать борьбу, несмотря на истощение сил Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обе стороны в ходе конфликта между Россией и Украиной сталкиваются с трудностями в преддверии зимнего периода. Но они готовы продолжать борьбу. Об этом заявляет британский телеканал Sky News.

«Обе стороны истощены, сталкиваются со все более сложными боевыми условиями по мере приближения зимы, когда температура падает, а видимость ухудшается», — уточняет СМИ. При этом телеканал подчеркивает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут продолжать борьбу в том случае, если их западные партнеры не будут прекращать оказывать помощь в виде поставок оружия.

Ранее в США испугались ловушки президента РФ Владимира Путина в Херсоне. Там уверены, что передислокация российских войск является частью плана. Войска РФ перегруппировались с правого берега Днепра на левый.

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Обе стороны в ходе конфликта между Россией и Украиной сталкиваются с трудностями в преддверии зимнего периода. Но они готовы продолжать борьбу. Об этом заявляет британский телеканал Sky News. «Обе стороны истощены, сталкиваются со все более сложными боевыми условиями по мере приближения зимы, когда температура падает, а видимость ухудшается», — уточняет СМИ. При этом телеканал подчеркивает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут продолжать борьбу в том случае, если их западные партнеры не будут прекращать оказывать помощь в виде поставок оружия. Ранее в США испугались ловушки президента РФ Владимира Путина в Херсоне. Там уверены, что передислокация российских войск является частью плана. Войска РФ перегруппировались с правого берега Днепра на левый.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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