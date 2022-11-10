В Британии сравнили силы России и Украины в спецоперации

Британский телеканал уточняет, что обе стороны готовы продолжать борьбу, несмотря на истощение сил Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Обе стороны в ходе конфликта между Россией и Украиной сталкиваются с трудностями в преддверии зимнего периода. Но они готовы продолжать борьбу. Об этом заявляет британский телеканал Sky News.

«Обе стороны истощены, сталкиваются со все более сложными боевыми условиями по мере приближения зимы, когда температура падает, а видимость ухудшается», — уточняет СМИ. При этом телеканал подчеркивает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут продолжать борьбу в том случае, если их западные партнеры не будут прекращать оказывать помощь в виде поставок оружия.

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