На сайте Госдумы появился новый «комитет» с английским названием и без участников. Скрин

09 декабря 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Новый «комитет» носит название State Duma Committee on Transport and Development of Transport Infrastructure Фото: Владимир Андреев © URA.RU На сайте Госдумы появился комитет под названием State Duma Committee on Transport and Development of Transport Infrastructure. Соответствующий комитет можно найти на официальном сайте. Зайдя в список комитетов, самым верхним окажется «комитет» под названием State Duma Committee on Transport and Development of Transport Infrastructure. Если нажать на вкладку данного «комитета», то окажется, что в нем нет списка участников. В структуре Госдумы при этом существует «Комитет Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры». И это название является дословным переводом «нового» комитета на сайте. На сайте Госдумы появился новый «комитет» Фото: скриншот

На сайте Госдумы появился комитет под названием State Duma Committee on Transport and Development of Transport Infrastructure. Соответствующий комитет можно найти на официальном сайте. Зайдя в список комитетов, самым верхним окажется «комитет» под названием State Duma Committee on Transport and Development of Transport Infrastructure. Если нажать на вкладку данного «комитета», то окажется, что в нем нет списка участников. В структуре Госдумы при этом существует «Комитет Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры». И это название является дословным переводом «нового» комитета на сайте.