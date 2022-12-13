В Беларуси назначили нового главу МИД

Новым главой МИД Беларуси назначен Сергей Алейник, который ранее занимал должность замминистра. Об этом сообщает Белта.
«Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который ранее работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра», — уточняется в агентстве. Также Андрей Лукьянович назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС страны
Лидер белорусского государства Александр Лукашенко лично поздравил Алейника и Лукьяновича с назначением. До этого Лукашенко обговорил с ними все нюансы по новым должностям.
Ранее сообщалось, что 26 ноября скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Ему было 64 года. Пост Макей занимал более 10 лет Макей. В МИД РФ оказались потрясены этим известием, пишет «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал трагической смерть Макея, сообщает RT.
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Новым главой МИД Беларуси назначен Сергей Алейник, который ранее занимал должность замминистра. Об этом сообщает Белта. «Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который ранее работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра», — уточняется в агентстве. Также Андрей Лукьянович назначен командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС страны Лидер белорусского государства Александр Лукашенко лично поздравил Алейника и Лукьяновича с назначением. До этого Лукашенко обговорил с ними все нюансы по новым должностям. Ранее сообщалось, что 26 ноября скончался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Ему было 64 года. Пост Макей занимал более 10 лет Макей. В МИД РФ оказались потрясены этим известием, пишет «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал трагической смерть Макея, сообщает RT.