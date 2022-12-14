Европарламент вручил премию Сахарова украинскому народу 14 декабря 2022 в 18:12 Размер текста - 17 + Европарламент вручил премию Сахарова украинскому народу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На проходящей в Страсбурге во Франции церемонии вручения премии имени академика Андрея Сахарова за 2022 год Европарламентом было объявлено о присуждении награды народу Украины. Об этом сообщается на сайте европейского парламента. «Премия Сахарова 2022 года была вручена народу Украины на церемонии 14 декабря», — сказано в заявлении на сайте парламента. Премия «За свободу мысли» была названа в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году. Награда присуждается за заслуги в области прав человека. Ранее в парламенте Европы спрогнозировали масштабное бегство украинцев в европейские страны. Также Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли констатировала, что Украина будет не в силах вернуть все те многомиллиардные кредиты, которые ей выделяет Европа, передает RT. На проходящей в Страсбурге во Франции церемонии вручения премии имени академика Андрея Сахарова за 2022 год Европарламентом было объявлено о присуждении награды народу Украины. Об этом сообщается на сайте европейского парламента. «Премия Сахарова 2022 года была вручена народу Украины на церемонии 14 декабря», — сказано в заявлении на сайте парламента. Премия «За свободу мысли» была названа в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году. Награда присуждается за заслуги в области прав человека. Ранее в парламенте Европы спрогнозировали масштабное бегство украинцев в европейские страны. Также Евродепутат от Ирландии Клэр Дейли констатировала, что Украина будет не в силах вернуть все те многомиллиардные кредиты, которые ей выделяет Европа, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям