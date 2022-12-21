Украина устроила большой взлом RuTube

Украинские хакеры взломали RuTube в День Победы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина признала, что совершила кибератаки на видеохостинг RuTube 9 мая. Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров агентству Bloomberg.
«Группа украинских хакеров, так называемая „IT-армия“, пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля», — сообщил он. Он также заявил, что атака на RuTube намеренно была совершена в День Победы.
Ранее газета New York Times сообщала, что США начали готовить украинские кибервойска задолго до начала спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Олег Матвейчев также призывал создать кибервойска в России.
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