Украина устроила большой взлом RuTube

Украинский министр подтвердил вину Киева во взломе RuTube 9 мая
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Украинские хакеры взломали RuTube в День Победы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина признала, что совершила кибератаки на видеохостинг RuTube 9 мая. Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров агентству Bloomberg.

«Группа украинских хакеров, так называемая „IT-армия“, пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля», — сообщил он. Он также заявил, что атака на RuTube намеренно была совершена в День Победы.

Ранее газета New York Times сообщала, что США начали готовить украинские кибервойска задолго до начала спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Олег Матвейчев также призывал создать кибервойска в России.

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Украина признала, что совершила кибератаки на видеохостинг RuTube 9 мая. Об этом рассказал украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров агентству Bloomberg. «Группа украинских хакеров, так называемая „IT-армия“, пытается совершать кибератаки на российские сервисы с февраля», — сообщил он. Он также заявил, что атака на RuTube намеренно была совершена в День Победы. Ранее газета New York Times сообщала, что США начали готовить украинские кибервойска задолго до начала спецоперации. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Олег Матвейчев также призывал создать кибервойска в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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