NYT: США подготовят кибервойска для борьбы с российскими хакерами

США подготавливают кибервойска для противодействия хакерским атакам из России, чтобы помочь Украине. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «США продолжают проводить операции изнутри страны, чтобы помочь Украине и остановить российских хакеров. Мы действительно хотим создать киберкомандования, чтобы решать самые сложные задачи страны», — цитирует The New York Times командующего силами генерал-майора Джона Хартмана. Издание отмечает, что в 2012 году США создали интернациональные силы, которые стали частью американского киберкомандования. В состав входят 2 тысячи военных, там есть 39 команд. В понедельник статус этих сил повысили до объединенного командования. «Идея состоит в том, чтобы сделать миссию киберпространственным эквивалентом Объединенного командования специальных операций, которое наблюдает за элитными американскими командами охотников-убийц», — пишет The New York Times. США хотят потратить 11 миллиардов долларов на кибератаки неугодных правительств, передает RT со ссылкой на МИД РФ. В конце октября начальник отдела департамента международной информационной безопасности российского МИД Эрнест Чернухин заявил, что США готовят армию криминальных хакеров в связи со спецоперацией России на Украине. В сентябре российская хакерская группировка RaHDIt опубликовала информацию о 1,5 тысячах сотрудников службы внешней разведки Украины, передает «Национальная служба новостей».

