Госдеп отрицает причастность США к взрывам «Северных потоков»

23 декабря 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Обвинения США в диверсии на «Северных потоках» безосновательны, заявил представитель Госдепартамента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Госдепартамент назвал предположения о причастности США к взрывам на «Северных потоках» беспочвенными. Об этом ТАСС заявил представитель Госдепа. «Любые предположения о том, что Соединенные Штаты были причастны к этому являются совершенно безосновательными», — передает издание слова представителя Госдепа. По его словам, Россия якобы имеет «давнюю историю распространения дезинформации». Аварии на «Северных потоках» произошли в конце сентября. Позже президент России Владимир Путин заявил, что во взрыве на газопроводах может быть виновен тот, кто заинтересован в транзите через Украину, напоминает MK.RU . Вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что мотивы могли быть у Польши, США и Украины, передает RT. Также стало известно о том, что Швеция отказывается предоставить Кремлю результаты экспертизы. Позже в посольстве России сообщили, что российская сторона продолжит настаивать расследовании инцидента с участием Москвы, пишет «Национальная служба новостей».

Госдепартамент назвал предположения о причастности США к взрывам на «Северных потоках» беспочвенными. Об этом ТАСС заявил представитель Госдепа. «Любые предположения о том, что Соединенные Штаты были причастны к этому являются совершенно безосновательными», — передает издание слова представителя Госдепа. По его словам, Россия якобы имеет «давнюю историю распространения дезинформации». Аварии на «Северных потоках» произошли в конце сентября. Позже президент России Владимир Путин заявил, что во взрыве на газопроводах может быть виновен тот, кто заинтересован в транзите через Украину, напоминает MK.RU. Вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что мотивы могли быть у Польши, США и Украины, передает RT. Также стало известно о том, что Швеция отказывается предоставить Кремлю результаты экспертизы. Позже в посольстве России сообщили, что российская сторона продолжит настаивать расследовании инцидента с участием Москвы, пишет «Национальная служба новостей».