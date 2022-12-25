25 декабря 2022

Новак: власти РФ намерены увеличить поставки газа для ряда стран

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РФ обсуждает рост поставок газа сразу в несколько стран Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Российские власти обсуждают с представителями Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Азербайджана рост поставок газа на фоне увеличения потребности стран в ресурсе. Об этом доложил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы обсуждаем с нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана рост поставок газа на их внутренний рынок, так как у них увеличивается потребление», — сказал он ТАСС. Кроме того, Новак сообщил, что Россия в дальней перспективе может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана. Он уточнил, что это будет реализовано «либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана». «То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей», — объяснил Новак.

Также власти РФ имеют договоренность с Азербайджаном об увеличении поставок газа для внутреннего потребления страны. «В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы», — заключил он.

Ранее отмечалось, что несмотря на постоянное расширение санкций в сторону России, поставки российского газа в Евросоюз выросли до 19,4 млрд кубометров, при этом по итогам года ожидается 21 млрд кубометров. Несмотря на щедрость России, в Европе сохраняется дефицит газа. Александр Новак заявил, что власти РФ готовы нарастить поставки газа в Европу.

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Российские власти обсуждают с представителями Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Азербайджана рост поставок газа на фоне увеличения потребности стран в ресурсе. Об этом доложил вице-премьер РФ Александр Новак. «Мы обсуждаем с нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана рост поставок газа на их внутренний рынок, так как у них увеличивается потребление», — сказал он ТАСС. Кроме того, Новак сообщил, что Россия в дальней перспективе может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана. Он уточнил, что это будет реализовано «либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана». «То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей», — объяснил Новак. Также власти РФ имеют договоренность с Азербайджаном об увеличении поставок газа для внутреннего потребления страны. «В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы», — заключил он. Ранее отмечалось, что несмотря на постоянное расширение санкций в сторону России, поставки российского газа в Евросоюз выросли до 19,4 млрд кубометров, при этом по итогам года ожидается 21 млрд кубометров. Несмотря на щедрость России, в Европе сохраняется дефицит газа. Александр Новак заявил, что власти РФ готовы нарастить поставки газа в Европу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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