Новак: власти РФ намерены увеличить поставки газа для ряда стран

26 декабря 2022 в 04:26 Размер текста - 17 +

РФ обсуждает рост поставок газа сразу в несколько стран Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Российские власти обсуждают с представителями Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Азербайджана рост поставок газа на фоне увеличения потребности стран в ресурсе. Об этом доложил вице-премьер РФ Александр Новак. «Мы обсуждаем с нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана рост поставок газа на их внутренний рынок, так как у них увеличивается потребление», — сказал он ТАСС. Кроме того, Новак сообщил, что Россия в дальней перспективе может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана. Он уточнил, что это будет реализовано «либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана». «То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей», — объяснил Новак. Также власти РФ имеют договоренность с Азербайджаном об увеличении поставок газа для внутреннего потребления страны. «В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы», — заключил он. Ранее отмечалось, что несмотря на постоянное расширение санкций в сторону России, поставки российского газа в Евросоюз выросли до 19,4 млрд кубометров, при этом по итогам года ожидается 21 млрд кубометров. Несмотря на щедрость России, в Европе сохраняется дефицит газа. Александр Новак заявил, что власти РФ готовы нарастить поставки газа в Европу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти обсуждают с представителями Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Азербайджана рост поставок газа на фоне увеличения потребности стран в ресурсе. Об этом доложил вице-премьер РФ Александр Новак. «Мы обсуждаем с нашими партнерами из Казахстана, Узбекистана рост поставок газа на их внутренний рынок, так как у них увеличивается потребление», — сказал он ТАСС. Кроме того, Новак сообщил, что Россия в дальней перспективе может направить свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана. Он уточнил, что это будет реализовано «либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана». «То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей», — объяснил Новак. Также власти РФ имеют договоренность с Азербайджаном об увеличении поставок газа для внутреннего потребления страны. «В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы», — заключил он. Ранее отмечалось, что несмотря на постоянное расширение санкций в сторону России, поставки российского газа в Евросоюз выросли до 19,4 млрд кубометров, при этом по итогам года ожидается 21 млрд кубометров. Несмотря на щедрость России, в Европе сохраняется дефицит газа. Александр Новак заявил, что власти РФ готовы нарастить поставки газа в Европу.