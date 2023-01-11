Китайский посол: конец пандемии COVID близко

Эпидемиологическая ситуация в КНР находится под контролем, заявил Чжан Ханьхуэй Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эпидемическая ситуация в Китае остается контролируемой и прогнозируемой, конец пандемии COVID-19 уже близок. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС.

«Зарево полной победы над пандемией вот-вот заискрится, и мы преисполнены уверенности в перспективности оптимизированной политики Китая по борьбе с коронавирусом», — заявил Чжан Ханьхуэй ТАСС. Посол также отметил, что эпидемиологическая ситуация в Китае находится под контролем и остается прогнозируемой. По словам Ханьхуэя,

Пекин является одним из первых городов Китая, который прошел пик заболеваемости коронавирусом. «Факты в полной мере доказали, что оптимизация Китаем противоэпидемиологических мер носит научно обоснованный, своевременный и необходимый характер», — заключил китайский посол.

Ранее стало известно о сильной вспышке коронавируса в Китае. В Евросоюзе предложили Республике бесплатные вакцины для борьбы с эпидемией, пишет Financial Times. Позже директор комиссии по здравоохранению провинции Хэнань Кань Цюаньчэн заявил, что в регионе COVID-19 заразилось около 90% населения, передает RT.