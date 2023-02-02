Сексолог назвал необычную причину вступать в брак. Видео

Сексолог Кульгавчук назвал страх перед старостью причиной вступления в новый брак
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Город. Курган, молодожены, свадьба, цветы, молодая пара
Многие хотят почувствовать себя моложе, вступая в брак с более молодыми партнерами Фото:

Страх перед старостью заставляет многих людей вступать в брак, так они стремятся вернуть свою молодость. Об этом рассказал сексолог Евгений Кульгавчук.

«Кто-то таким образом молодится и думает, что если жениться на женщине 25 лет, то ему тоже станет 25», — передает слова Кульгавчука Пятый канал. Он добавил, что способ вступить в брак представляет собой некую машину времени, которая помогает верить отдельным людям, которые боятся старости, что тем самым они вернут свою молодость.

Другая категория граждан может вновь и вновь вступать в брак из-за тщеславия. Некоторые мужчины требуют более эмоционального признания своих успехов от своей супруги и более молодая жена может им это предоставить, добавил сексолог.

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Страх перед старостью заставляет многих людей вступать в брак, так они стремятся вернуть свою молодость. Об этом рассказал сексолог Евгений Кульгавчук. «Кто-то таким образом молодится и думает, что если жениться на женщине 25 лет, то ему тоже станет 25», — передает слова Кульгавчука Пятый канал. Он добавил, что способ вступить в брак представляет собой некую машину времени, которая помогает верить отдельным людям, которые боятся старости, что тем самым они вернут свою молодость. Другая категория граждан может вновь и вновь вступать в брак из-за тщеславия. Некоторые мужчины требуют более эмоционального признания своих успехов от своей супруги и более молодая жена может им это предоставить, добавил сексолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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