Сексолог назвал необычную причину вступать в брак. Видео

Сексолог Кульгавчук назвал страх перед старостью причиной вступления в новый брак

02 февраля 2023 в 19:59 Размер текста - 17 +

Многие хотят почувствовать себя моложе, вступая в брак с более молодыми партнерами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Страх перед старостью заставляет многих людей вступать в брак, так они стремятся вернуть свою молодость. Об этом рассказал сексолог Евгений Кульгавчук. «Кто-то таким образом молодится и думает, что если жениться на женщине 25 лет, то ему тоже станет 25», — передает слова Кульгавчука Пятый канал. Он добавил, что способ вступить в брак представляет собой некую машину времени, которая помогает верить отдельным людям, которые боятся старости, что тем самым они вернут свою молодость. Другая категория граждан может вновь и вновь вступать в брак из-за тщеславия. Некоторые мужчины требуют более эмоционального признания своих успехов от своей супруги и более молодая жена может им это предоставить, добавил сексолог.

Страх перед старостью заставляет многих людей вступать в брак, так они стремятся вернуть свою молодость. Об этом рассказал сексолог Евгений Кульгавчук. «Кто-то таким образом молодится и думает, что если жениться на женщине 25 лет, то ему тоже станет 25», — передает слова Кульгавчука Пятый канал. Он добавил, что способ вступить в брак представляет собой некую машину времени, которая помогает верить отдельным людям, которые боятся старости, что тем самым они вернут свою молодость. Другая категория граждан может вновь и вновь вступать в брак из-за тщеславия. Некоторые мужчины требуют более эмоционального признания своих успехов от своей супруги и более молодая жена может им это предоставить, добавил сексолог.