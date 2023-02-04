Шольц высказался об «угрозах» Путина в адрес Германии

Канцлер ФРГ Шольц: Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал Германии

05 февраля 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Ранее Олаф Шольц заявлял, что хочет продолжить общение с Владимиром Путиным Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал Германии. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц. «Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — сказал Шольц в интервью газете « Бильд ам зонтаг». Так он ответил на вопрос, угрожал ли ему по телефону Путин. Шольц добавил, что в телефонных переговорах с российским лидером «очень четко прослеживаются совершенно разные точки зрения» на нынешнюю ситуацию на Украине. Путин и Шольц созванивались в прошлом году 12 раз. В сентябре канцлер отмечал, что общение с российским лидером всегда было в дружеском тоне, даже при разных позициях по какому-то вопросу. Тогда Шольц отмечал, что Путин не изменил мнение по поводу СВО на Украине. Канцлер Германии сообщил, что пытается понять президента РФ, поэтому читает книги о нем. В январе 2023 года Шольц заявил о намерении продолжать диалог с Путиным.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал Германии. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц. «Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — сказал Шольц в интервью газете «Бильд ам зонтаг». Так он ответил на вопрос, угрожал ли ему по телефону Путин. Шольц добавил, что в телефонных переговорах с российским лидером «очень четко прослеживаются совершенно разные точки зрения» на нынешнюю ситуацию на Украине. Путин и Шольц созванивались в прошлом году 12 раз. В сентябре канцлер отмечал, что общение с российским лидером всегда было в дружеском тоне, даже при разных позициях по какому-то вопросу. Тогда Шольц отмечал, что Путин не изменил мнение по поводу СВО на Украине. Канцлер Германии сообщил, что пытается понять президента РФ, поэтому читает книги о нем. В январе 2023 года Шольц заявил о намерении продолжать диалог с Путиным.