04 февраля 2023

Шольц высказался об «угрозах» Путина в адрес Германии

Канцлер ФРГ Шольц: Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал Германии
© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Ранее Олаф Шольц заявлял, что хочет продолжить общение с Владимиром Путиным Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал Германии. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — сказал Шольц в интервью газете «Бильд ам зонтаг». Так он ответил на вопрос, угрожал ли ему по телефону Путин. Шольц добавил, что в телефонных переговорах с российским лидером «очень четко прослеживаются совершенно разные точки зрения» на нынешнюю ситуацию на Украине.

Путин и Шольц созванивались в прошлом году 12 раз. В сентябре канцлер отмечал, что общение с российским лидером всегда было в дружеском тоне, даже при разных позициях по какому-то вопросу. Тогда Шольц отмечал, что Путин не изменил мнение по поводу СВО на Украине. Канцлер Германии сообщил, что пытается понять президента РФ, поэтому читает книги о нем. В январе 2023 года Шольц заявил о намерении продолжать диалог с Путиным.

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров не угрожал Германии. Об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц. «Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — сказал Шольц в интервью газете «Бильд ам зонтаг». Так он ответил на вопрос, угрожал ли ему по телефону Путин. Шольц добавил, что в телефонных переговорах с российским лидером «очень четко прослеживаются совершенно разные точки зрения» на нынешнюю ситуацию на Украине. Путин и Шольц созванивались в прошлом году 12 раз. В сентябре канцлер отмечал, что общение с российским лидером всегда было в дружеском тоне, даже при разных позициях по какому-то вопросу. Тогда Шольц отмечал, что Путин не изменил мнение по поводу СВО на Украине. Канцлер Германии сообщил, что пытается понять президента РФ, поэтому читает книги о нем. В январе 2023 года Шольц заявил о намерении продолжать диалог с Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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