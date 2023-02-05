Володин припомнил США грех, за который предстоит понести наказание

Володин: США должны понести наказание за уничтожение Ирака 20 лет назад

05 февраля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин призвал ООН расследовать преступления США против человечества Фото: Владимир Андреев © URA.RU США напали на Ирак 20 лет назад, обвинив страну в производстве оружия массового поражения. Затем они признали, что ошиблись, но при этом так и не понесли наказания. Об этом напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Необходимо расследовать преступления Вашингтона. <…> 20 лет одному из крупнейших обманов мирового сообщества Соединенными Штатами. [Вашингтон] обвинил Ирак в производстве оружия массового поражения, предъявив в качестве доказательства пробирку с „белым веществом“. <…> Позднее признал: сцена с пробиркой была обманом. <…> Но ответственность за это Вашингтон так и не понес», — написал Вячеслав Володин у себя в telegram-канале . Спикер отметил, что в результате ошибки США погибли полмиллиона мирных граждан. Он подчеркнул, что ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. Ранее спикер Госдумы РФ Володин предупредил, что новая техника, которую Германия поставит на Украину, повторит судьбу немецких танков времен Великой Отечественной войны. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил Вашингтон в совершении преступления ради Украины. В ООН также заявляли, что западная поддержка Украины в виде поставок военной техники приводит к большому количеству жертв в Донбассе.

США напали на Ирак 20 лет назад, обвинив страну в производстве оружия массового поражения. Затем они признали, что ошиблись, но при этом так и не понесли наказания. Об этом напомнил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Необходимо расследовать преступления Вашингтона. <…> 20 лет одному из крупнейших обманов мирового сообщества Соединенными Штатами. [Вашингтон] обвинил Ирак в производстве оружия массового поражения, предъявив в качестве доказательства пробирку с „белым веществом“. <…> Позднее признал: сцена с пробиркой была обманом. <…> Но ответственность за это Вашингтон так и не понес», — написал Вячеслав Володин у себя в telegram-канале. Спикер отметил, что в результате ошибки США погибли полмиллиона мирных граждан. Он подчеркнул, что ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. Ранее спикер Госдумы РФ Володин предупредил, что новая техника, которую Германия поставит на Украину, повторит судьбу немецких танков времен Великой Отечественной войны. Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил Вашингтон в совершении преступления ради Украины. В ООН также заявляли, что западная поддержка Украины в виде поставок военной техники приводит к большому количеству жертв в Донбассе.