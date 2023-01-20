В ООН назвали причину увеличения числа жертв в Донбассе

Небензя: число жертв в Донбассе выросло в четыре раза из-за поставок оружия

20 января 2023 в 21:49 Размер текста - 17 +

Постпред РФ при ООН обратил внимание на жертвы в Донбассе Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru В Донбассе в четыре раза увеличилось количество жертв из-за поставок западного оружия Украине. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на неформальной встрече Совбеза организации. «Как только Украина стала получать дальнобойное оружие стран НАТО летом 2022 года, у киевского режима появились новые возможности по целенаправленному уничтожению городов Донбасса. С тех пор зафиксировано четырехкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение гражданских объектов», — сказал Небензя. Информацию передает РИА Новости. Он отметил, что с конца ноября было более 2 тысяч массированных атак. В феврале, до начала спецоперации России на Украине, было 4591 жертв, из них 154 — дети. По его словам, США и НАТО стали соучастниками преступлений. Запад поставляет Украине оружие, которым ВСУ впоследствии наносят удары по Донбассу. Например, украинская армия ударяла по ЛНР и ДНР американскими РСЗО HIMARS. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор считает, что украинская армия намеренно убивает мирных жителей в Донбассе.

В Донбассе в четыре раза увеличилось количество жертв из-за поставок западного оружия Украине. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на неформальной встрече Совбеза организации. «Как только Украина стала получать дальнобойное оружие стран НАТО летом 2022 года, у киевского режима появились новые возможности по целенаправленному уничтожению городов Донбасса. С тех пор зафиксировано четырехкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение гражданских объектов», — сказал Небензя. Информацию передает РИА Новости. Он отметил, что с конца ноября было более 2 тысяч массированных атак. В феврале, до начала спецоперации России на Украине, было 4591 жертв, из них 154 — дети. По его словам, США и НАТО стали соучастниками преступлений. Запад поставляет Украине оружие, которым ВСУ впоследствии наносят удары по Донбассу. Например, украинская армия ударяла по ЛНР и ДНР американскими РСЗО HIMARS. Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор считает, что украинская армия намеренно убивает мирных жителей в Донбассе.