«Известия»: в РФ намерены раньше отправлять на пенсию одну категорию граждан

14 февраля 2023 в 06:48 Размер текста - 17 +

Максимальное снижение пенсионного возраста может составить 5 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Общественная палата (ОП) РФ предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Об этом передают «Известия» со ссылкой на письмо ОП, отправленное в Правительство. В письме уточняется, что пенсионный возраст для отцов необходимо снизить на год за каждого ребенка, но не более пяти лет. «Многодетным отцам надо законодательно <…> снизить пенсионный возраст. Ведь на мужчине зачастую лежит не меньшая ответственность», — высказалась депутат Яна Лянтарова в интервью «Известиям» на предложение Общественной палаты РФ. Помимо этого, предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. На данный момент преференций для многодетных отцов нет, поэтому депутаты планируют рассмотреть предложения. Ранее сообщалось, что право досрочного выхода на пенсию в 2023 году есть у лиц с трудовым стажем в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, а также у многодетных родителей. Эта льгота действует во время переходного периода. При этом, из-за этого же переходного периода, предусмотренного пенсионной реформой, в 2023 году не будет россиян, которые могут выйти на пенсию по возрасту.

Общественная палата (ОП) РФ предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Об этом передают «Известия» со ссылкой на письмо ОП, отправленное в Правительство. В письме уточняется, что пенсионный возраст для отцов необходимо снизить на год за каждого ребенка, но не более пяти лет. «Многодетным отцам надо законодательно <…> снизить пенсионный возраст. Ведь на мужчине зачастую лежит не меньшая ответственность», — высказалась депутат Яна Лянтарова в интервью «Известиям» на предложение Общественной палаты РФ. Помимо этого, предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. На данный момент преференций для многодетных отцов нет, поэтому депутаты планируют рассмотреть предложения. Ранее сообщалось, что право досрочного выхода на пенсию в 2023 году есть у лиц с трудовым стажем в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, а также у многодетных родителей. Эта льгота действует во время переходного периода. При этом, из-за этого же переходного периода, предусмотренного пенсионной реформой, в 2023 году не будет россиян, которые могут выйти на пенсию по возрасту.