13 февраля 2023

«Известия»: в РФ намерены раньше отправлять на пенсию одну категорию граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, ребенок, младенец, папа, отцовство, отец, дети, лялька
Максимальное снижение пенсионного возраста может составить 5 лет Фото:

Общественная палата (ОП) РФ предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Об этом передают «Известия» со ссылкой на письмо ОП, отправленное в Правительство.

В письме уточняется, что пенсионный возраст для отцов необходимо снизить на год за каждого ребенка, но не более пяти лет. «Многодетным отцам надо законодательно <…> снизить пенсионный возраст. Ведь на мужчине зачастую лежит не меньшая ответственность», — высказалась депутат Яна Лянтарова в интервью «Известиям» на предложение Общественной палаты РФ.

Помимо этого, предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. На данный момент преференций для многодетных отцов нет, поэтому депутаты планируют рассмотреть предложения.

Ранее сообщалось, что право досрочного выхода на пенсию в 2023 году есть у лиц с трудовым стажем в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, а также у многодетных родителей. Эта льгота действует во время переходного периода. При этом, из-за этого же переходного периода, предусмотренного пенсионной реформой, в 2023 году не будет россиян, которые могут выйти на пенсию по возрасту.

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Общественная палата (ОП) РФ предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Об этом передают «Известия» со ссылкой на письмо ОП, отправленное в Правительство. В письме уточняется, что пенсионный возраст для отцов необходимо снизить на год за каждого ребенка, но не более пяти лет. «Многодетным отцам надо законодательно <…> снизить пенсионный возраст. Ведь на мужчине зачастую лежит не меньшая ответственность», — высказалась депутат Яна Лянтарова в интервью «Известиям» на предложение Общественной палаты РФ. Помимо этого, предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. На данный момент преференций для многодетных отцов нет, поэтому депутаты планируют рассмотреть предложения. Ранее сообщалось, что право досрочного выхода на пенсию в 2023 году есть у лиц с трудовым стажем в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, а также у многодетных родителей. Эта льгота действует во время переходного периода. При этом, из-за этого же переходного периода, предусмотренного пенсионной реформой, в 2023 году не будет россиян, которые могут выйти на пенсию по возрасту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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