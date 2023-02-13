«Известия»: в РФ намерены раньше отправлять на пенсию одну категорию граждан

Общественная палата (ОП) РФ предложила снизить пенсионный возраст для многодетных отцов. Об этом передают «Известия» со ссылкой на письмо ОП, отправленное в Правительство.
В письме уточняется, что пенсионный возраст для отцов необходимо снизить на год за каждого ребенка, но не более пяти лет. «Многодетным отцам надо законодательно <…> снизить пенсионный возраст. Ведь на мужчине зачастую лежит не меньшая ответственность», — высказалась депутат Яна Лянтарова в интервью «Известиям» на предложение Общественной палаты РФ.
Помимо этого, предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. На данный момент преференций для многодетных отцов нет, поэтому депутаты планируют рассмотреть предложения.
Ранее сообщалось, что право досрочного выхода на пенсию в 2023 году есть у лиц с трудовым стажем в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, а также у многодетных родителей. Эта льгота действует во время переходного периода. При этом, из-за этого же переходного периода, предусмотренного пенсионной реформой, в 2023 году не будет россиян, которые могут выйти на пенсию по возрасту.
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