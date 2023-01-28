В ПФР раскрыли, кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году

ПФР: досрочный выход на пенсию положен многодетным родителям

29 января 2023 в 08:57 Размер текста - 17 +

Родители детей-инвалидов могут уйти на пенсию раньше положенного срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Право досрочного выхода на пенсию в этом году есть у лиц с трудовым стажем в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, а также у многодетных родителей. Об этом сообщила замначальника Управления организации назначения и перерасчета пенсий ОСФР по Москве и Московской области Екатерина Ильина. «Вместе с тем, лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения общеустановленного возраста. В течение переходного периода данная льгота будет применяться к нормативному пенсионному возрасту, который действует в соответствующем календарном году», — сказала Ильина в интервью «Прайм». Право на досрочный выход на пенсию есть у женщин, которые родили пять и более детей. Такое право наступает, когда родителю исполняется 50 лет, а его детям восемь лет. Страховой стаж должен быть не менее 15 лет. Аналогичные правила действуют для женщин с четырьмя детьми. Они могут уйти на пенсию в 56 лет. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет;

Один из родителей детей-инвалидов может уйти на пенсию досрочно, когда ребенку исполнилось восемь лет. Мужчинам для этого нужен страховой стаж не менее 20 лет, чтобы выйти на пенсию в 55 лет. Женщинам нужен стаж 15 лет, чтобы выйти на пенсию в 50 лет;

У опекунов детей-инвалидов страховая пенсия назначается с уменьшением возраста на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности. Для этого у них должно быть не менее 20 и 15 лет стажа для мужчин и женщин соответственно;

Могут уйти раньше на пенсию женщины с двумя детьми, живущие не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 лет в районах, приравненных к ним. Возраст должен быть не менее 50 лет, а страховой стаж — не менее 20 лет.

Право досрочного выхода на пенсию в этом году есть у лиц с трудовым стажем в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, а также у многодетных родителей. Об этом сообщила замначальника Управления организации назначения и перерасчета пенсий ОСФР по Москве и Московской области Екатерина Ильина. «Вместе с тем, лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения общеустановленного возраста. В течение переходного периода данная льгота будет применяться к нормативному пенсионному возрасту, который действует в соответствующем календарном году», — сказала Ильина в интервью «Прайм».