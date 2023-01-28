Профессор раскрыл, почему никто из россиян не выйдет на пенсию по возрасту в 2023 году

Профессор Сафонов: из-за пенсионной реформы никто из россиян не выйдет на пенсию по возрасту в 2023 году

29 января 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

В России постепенно увеличивают пенсионный возраст Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Из-за переходного периода, предусмотренного пенсионной реформой, в 2023 году не будет россиян, которые могут выйти на пенсию по возрасту. Об этом сказал профессор Финансового института при правительстве РФ Александр Сафонов. «В 2023, 2025 и 2027 годах просто нет людей, которые по возрасту могут выйти на пенсию. Поэтому в 2024 году будут выходить на пенсию женщины и мужчины, достигшие 58 и 63 лет соответственно. А в 2026 году — в 59 и 64 лет. В 2028 году — в 60 и 65 лет соответственно», — сказал Сафонов «Российской газете». При принятии пенсионной реформы 2018 года в России ввели переходный период, который предполагает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. С 2019 по 2022 год пенсионный возраст поднимался каждые полгода на шесть месяцев. С 2023 по 2028 год пенсионный возраст увеличивается уже на год. Россияне могут досрочно выйти на пенсию, если их трудовой стаж составляет 42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно. Досрочная пенсия по стажу положена педагогам и медработникам, сообщает Vse42.ru.

Из-за переходного периода, предусмотренного пенсионной реформой, в 2023 году не будет россиян, которые могут выйти на пенсию по возрасту. Об этом сказал профессор Финансового института при правительстве РФ Александр Сафонов. «В 2023, 2025 и 2027 годах просто нет людей, которые по возрасту могут выйти на пенсию. Поэтому в 2024 году будут выходить на пенсию женщины и мужчины, достигшие 58 и 63 лет соответственно. А в 2026 году — в 59 и 64 лет. В 2028 году — в 60 и 65 лет соответственно», — сказал Сафонов «Российской газете». При принятии пенсионной реформы 2018 года в России ввели переходный период, который предполагает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию. С 2019 по 2022 год пенсионный возраст поднимался каждые полгода на шесть месяцев. С 2023 по 2028 год пенсионный возраст увеличивается уже на год. Россияне могут досрочно выйти на пенсию, если их трудовой стаж составляет 42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно. Досрочная пенсия по стажу положена педагогам и медработникам, сообщает Vse42.ru.