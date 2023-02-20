Военный академик объяснил прибытие Байдена в Киев

Военный академик Бартош: Байден начал президентскую кампанию поездкой в Киев
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Президент США Джо Байден прибыл в Киев 20 февраля на поезде Фото:
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Прибытие президента США Джо Байдена в Киев говорит о начале его предвыборной президентской кампании. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Это его начало второй президентской кампании, конечно. Ему нужно как-то реабилитироваться после террористического акта, который по его указанию был проведен на „Северных потоках“. Это в конце концов стало достоянием общественности, и будут еще дополнительные факты, разоблачающие ведущую роль США в устройстве теракта против стратегического провода», — сказал Александр Бартош.

«Ему важно показать, что якобы эти теракты не были ориентированы против Германии, которая все яснее начинает видеть ту роль, которую отводят Штаты в своем будущем мировом раскладе, а именно маргинализированность страны, неспособность к проведению самостоятельной экономической и другой политики. Потому ему нужно реабилитироваться из-за крупнейшей технологической катастрофы, которая произошла в Огайо. Все эти его ошибки и его неправильные военно-политические шаги, экономические шаги, конечно, начинают влиять на его рейтинг как кандидата на будущих выборах. Поэтому он может совершить такой псевдогероический поступок, как поездка в Киев», — добавил он.

Ранее стало известно, что Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Как сообщает Financial Times, глава Белого дома прибыл в украинскую столицу утром 20 февраля.

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Прибытие президента США Джо Байдена в Киев говорит о начале его предвыборной президентской кампании. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош. «Это его начало второй президентской кампании, конечно. Ему нужно как-то реабилитироваться после террористического акта, который по его указанию был проведен на „Северных потоках“. Это в конце концов стало достоянием общественности, и будут еще дополнительные факты, разоблачающие ведущую роль США в устройстве теракта против стратегического провода», — сказал Александр Бартош. «Ему важно показать, что якобы эти теракты не были ориентированы против Германии, которая все яснее начинает видеть ту роль, которую отводят Штаты в своем будущем мировом раскладе, а именно маргинализированность страны, неспособность к проведению самостоятельной экономической и другой политики. Потому ему нужно реабилитироваться из-за крупнейшей технологической катастрофы, которая произошла в Огайо. Все эти его ошибки и его неправильные военно-политические шаги, экономические шаги, конечно, начинают влиять на его рейтинг как кандидата на будущих выборах. Поэтому он может совершить такой псевдогероический поступок, как поездка в Киев», — добавил он. Ранее стало известно, что Джо Байден встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Как сообщает Financial Times, глава Белого дома прибыл в украинскую столицу утром 20 февраля.
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