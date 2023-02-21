NYT: Байден бросил вызов Путину в Киеве

NYT: Байден заявил, что спецоперация «терпит неудачу»

21 февраля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Джо Байден (на фото) бросил вызов Владимиру Путину, приехав в Киев Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден бросил вызов российскому лидеру Владимиру Путину не только своим визитом в Киев, но и тем, что заявил, будто спецоперация РФ «терпит неудачу». Об этом написали в The New York Times. По словам автора статьи, внезапный приезд Байдена в Киев был «стимулом» для Украины на фоне перебоев электроэнергии и ситуации в стране в целом. Такой ход стал одним из вызовов российскому лидеру, заявив, что российская спецоперация якобы приближается к провалу. «Спецоперация, объявленная Путиным терпит неудачу», — заявил Джо Байден, находясь в Киеве. Ранее стало известно, что Байден внезапно прибыл в Киев. Во время своего визита и встречи с Зеленским он объявил о введении новых санкций против России. Также президент США пообещал предоставить Украине дополнительное вооружение, передает RT.

Президент США Джо Байден бросил вызов российскому лидеру Владимиру Путину не только своим визитом в Киев, но и тем, что заявил, будто спецоперация РФ «терпит неудачу». Об этом написали в The New York Times. По словам автора статьи, внезапный приезд Байдена в Киев был «стимулом» для Украины на фоне перебоев электроэнергии и ситуации в стране в целом. Такой ход стал одним из вызовов российскому лидеру, заявив, что российская спецоперация якобы приближается к провалу. «Спецоперация, объявленная Путиным терпит неудачу», — заявил Джо Байден, находясь в Киеве. Ранее стало известно, что Байден внезапно прибыл в Киев. Во время своего визита и встречи с Зеленским он объявил о введении новых санкций против России. Также президент США пообещал предоставить Украине дополнительное вооружение, передает RT.