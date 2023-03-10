Business Insider обнаружил связь Греции с диверсиями на «Северных потоках»

11 марта 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

За две недели до взрывов на «Северных потоках» был обнаружен танкер (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» У мест взрывов на «Северных потоках» почти за две недели до происшествия находился танкер под флагом Греции. Об этом сообщает аналитик Оливер Александер. «За две недели до взрывов на „Северных потоках“ там стоял танкер с флагом Греции», — пишет Business Insider , ссылаясь на аналитика. Речь идет о судне Minerva Julie, которое с 6 по 13 сентября 2022 года дрейфовало поблизости от «Северных потоков». Один из членов экипажа корабля подтвердил, что танкер действительно находился в указанное время рядом с местом происшествия. По его словам, экипаж ждал новых инструкций относительно своего рейса. Журналисты газеты задаются вопросом, стали ли моряки данного судна свидетелями чего-то важного. Диверсии на «Северных потоках» произошли ночью 26 сентября 2022 года. Оператор зафиксировал утечку газа на обеих нитках газопровода. Дальнейшая проверка показала, что было совершено четыре взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование, которое подтвердило причастность США к диверсиям. В американском конгрессе заявили, что подрывы совершены по заказу людей, связанных с Украиной.

У мест взрывов на «Северных потоках» почти за две недели до происшествия находился танкер под флагом Греции. Об этом сообщает аналитик Оливер Александер. «За две недели до взрывов на „Северных потоках“ там стоял танкер с флагом Греции», — пишет Business Insider, ссылаясь на аналитика. Речь идет о судне Minerva Julie, которое с 6 по 13 сентября 2022 года дрейфовало поблизости от «Северных потоков». Один из членов экипажа корабля подтвердил, что танкер действительно находился в указанное время рядом с местом происшествия. По его словам, экипаж ждал новых инструкций относительно своего рейса. Журналисты газеты задаются вопросом, стали ли моряки данного судна свидетелями чего-то важного. Диверсии на «Северных потоках» произошли ночью 26 сентября 2022 года. Оператор зафиксировал утечку газа на обеих нитках газопровода. Дальнейшая проверка показала, что было совершено четыре взрыва. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование, которое подтвердило причастность США к диверсиям. В американском конгрессе заявили, что подрывы совершены по заказу людей, связанных с Украиной.