В Кремле указали на рост веса в мировой экономике стран БРИКС

13 марта 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

В Кремле указали на рост веса в мировой экономике стран БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономический вес стран БРИКС имеет тенденцию к росту. И мировая экономика не ограничивается позицией стран «большой семерки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об информации американо-британского глобального поставщика данных о финансовом рынке и инфраструктуре Refinitiv. «Вне зависимости от заключения экспертов можно сказать (и это очевидно), что экономический вес в глобальной экономике стран БРИКС постоянно имеет тенденцию к росту. Мировая экономика далеко не ограничивается странами „большой семерки“. Именно поэтому Россия считает, что формат G7 явно не отражает экономические чаяния нашей планеты. И более широкий состав, в частности, участников „двадцатки“, гораздо более полным образом отражает реальное положение дел. На что мы и ориентируемся», — отметил Песков. Согласно данным американо-британского глобального поставщика данных о финансовом рынке и инфраструктуре Refinitiv доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила долю G7. На БРИКС приходится 31,5%, доля «большой семерки» 30,7%. В российском институте международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ полагают, что это связано с «высоким уровнем самодостаточности России», а также с «провалом экономических санкций Запада» против РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономический вес стран БРИКС имеет тенденцию к росту. И мировая экономика не ограничивается позицией стран «большой семерки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об информации американо-британского глобального поставщика данных о финансовом рынке и инфраструктуре Refinitiv. «Вне зависимости от заключения экспертов можно сказать (и это очевидно), что экономический вес в глобальной экономике стран БРИКС постоянно имеет тенденцию к росту. Мировая экономика далеко не ограничивается странами „большой семерки“. Именно поэтому Россия считает, что формат G7 явно не отражает экономические чаяния нашей планеты. И более широкий состав, в частности, участников „двадцатки“, гораздо более полным образом отражает реальное положение дел. На что мы и ориентируемся», — отметил Песков. Согласно данным американо-британского глобального поставщика данных о финансовом рынке и инфраструктуре Refinitiv доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила долю G7. На БРИКС приходится 31,5%, доля «большой семерки» 30,7%. В российском институте международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ полагают, что это связано с «высоким уровнем самодостаточности России», а также с «провалом экономических санкций Запада» против РФ.