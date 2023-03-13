В Кремле указали на рост веса в мировой экономике стран БРИКС

Экономический вес стран БРИКС имеет тенденцию к росту. И мировая экономика не ограничивается позицией стран «большой семерки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU об информации американо-британского глобального поставщика данных о финансовом рынке и инфраструктуре Refinitiv.
«Вне зависимости от заключения экспертов можно сказать (и это очевидно), что экономический вес в глобальной экономике стран БРИКС постоянно имеет тенденцию к росту. Мировая экономика далеко не ограничивается странами „большой семерки“. Именно поэтому Россия считает, что формат G7 явно не отражает экономические чаяния нашей планеты. И более широкий состав, в частности, участников „двадцатки“, гораздо более полным образом отражает реальное положение дел. На что мы и ориентируемся», — отметил Песков.
Согласно данным американо-британского глобального поставщика данных о финансовом рынке и инфраструктуре Refinitiv доля стран БРИКС в мировом ВВП превысила долю G7. На БРИКС приходится 31,5%, доля «большой семерки» 30,7%. В российском институте международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ полагают, что это связано с «высоким уровнем самодостаточности России», а также с «провалом экономических санкций Запада» против РФ.
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