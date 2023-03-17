Reuters: США возобновили полеты БПЛА над Черным морем после инцидента с истребителями РФ 18 марта 2023 в 03:09 Размер текста - 17 + США возобновили полеты БПЛА после инцидента с истребителем РФ, заявили американские чиновники Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом после инцидента 14 марта с российским истребителем, когда американский БПЛА разбился о водную поверхность. Об этом сообщили два американских чиновника. «Соединенные Штаты возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом после инцидента с российским истребителем. Инцидент привел к (уничтожению — прим. URA.RU) американского беспилотника-разведчика», — передает слова чиновников Reuters. По их словам, 17 марта впервые после инцидента в Черноморский регион вылетел RQ-4 Global Hawk. Также издание сообщает, что уничтоженный американский беспилотник MQ-9 стал первым прямым американо-российским инцидентом с начала конфликта на Украине, что ухудшило и без того напряженные отношения между странами. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно. Обломки беспилотника найдены 16 марта. После этого инцидента в Белом доме заявили, что не планируют начинать конфликт с Россией. США возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом после инцидента 14 марта с российским истребителем, когда американский БПЛА разбился о водную поверхность. Об этом сообщили два американских чиновника. «Соединенные Штаты возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом после инцидента с российским истребителем. Инцидент привел к (уничтожению — прим. URA.RU) американского беспилотника-разведчика», — передает слова чиновников Reuters. По их словам, 17 марта впервые после инцидента в Черноморский регион вылетел RQ-4 Global Hawk. Также издание сообщает, что уничтоженный американский беспилотник MQ-9 стал первым прямым американо-российским инцидентом с начала конфликта на Украине, что ухудшило и без того напряженные отношения между странами. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно. Обломки беспилотника найдены 16 марта. После этого инцидента в Белом доме заявили, что не планируют начинать конфликт с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям