17 марта 2023

Reuters: США возобновили полеты БПЛА над Черным морем после инцидента с истребителями РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
США возобновили полеты БПЛА после инцидента с истребителем РФ, заявили американские чиновники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом после инцидента 14 марта с российским истребителем, когда американский БПЛА разбился о водную поверхность. Об этом сообщили два американских чиновника.

«Соединенные Штаты возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом после инцидента с российским истребителем. Инцидент привел к (уничтожению — прим. URA.RU) американского беспилотника-разведчика», — передает слова чиновников Reuters.

По их словам, 17 марта впервые после инцидента в Черноморский регион вылетел RQ-4 Global Hawk. Также издание сообщает, что уничтоженный американский беспилотник MQ-9 стал первым прямым американо-российским инцидентом с начала конфликта на Украине, что ухудшило и без того напряженные отношения между странами.

Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно. Обломки беспилотника найдены 16 марта. После этого инцидента в Белом доме заявили, что не планируют начинать конфликт с Россией.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом после инцидента 14 марта с российским истребителем, когда американский БПЛА разбился о водную поверхность. Об этом сообщили два американских чиновника. «Соединенные Штаты возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом после инцидента с российским истребителем. Инцидент привел к (уничтожению — прим. URA.RU) американского беспилотника-разведчика», — передает слова чиновников Reuters. По их словам, 17 марта впервые после инцидента в Черноморский регион вылетел RQ-4 Global Hawk. Также издание сообщает, что уничтоженный американский беспилотник MQ-9 стал первым прямым американо-российским инцидентом с начала конфликта на Украине, что ухудшило и без того напряженные отношения между странами. Ранее URA.RU сообщало, что 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал над Черным морем. Власти США заявили, что летательный аппарат сбили ВС РФ. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, уточнив, что беспилотник не смог справиться с управлением и упал самостоятельно. Обломки беспилотника найдены 16 марта. После этого инцидента в Белом доме заявили, что не планируют начинать конфликт с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...