Медведев призвал «привести в чувство» военкоматы

25 марта 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о неготовности военкоматов к проведению СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военкоматы оказались не готовы к проведению специальной военной операции. Сейчас решаются проблемы в области цифровизации военных комиссариатов, что станет удобным как для призывников, так и для контрактников. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не готовы. Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство. Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается», — сказал Дмитрий Медведев во время беседы с прессой. Видео с ответами на вопросы журналистов политик опубликовал у себя в telegram-канале . Также зампред Совбеза выразил надежду, что все это станет удобным для срочников и контрактников. Ранее стало известно, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал работу военкоматов в своем регионе. По его словам, мобилизованные жаловались на плохие условия, включая плохое отопление и отсутствие горячей воды, напоминает «Национальная служба новостей».

Российские военкоматы оказались не готовы к проведению специальной военной операции. Сейчас решаются проблемы в области цифровизации военных комиссариатов, что станет удобным как для призывников, так и для контрактников. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не готовы. Те же самые военкоматы: ими не занимались долгое время. В настоящий момент пришла пора их привести в чувство. Я недавно ездил в Петербург, смотрел, как происходит цифровизация военкоматов. Здесь уже многое делается», — сказал Дмитрий Медведев во время беседы с прессой. Видео с ответами на вопросы журналистов политик опубликовал у себя в telegram-канале. Также зампред Совбеза выразил надежду, что все это станет удобным для срочников и контрактников. Ранее стало известно, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров раскритиковал работу военкоматов в своем регионе. По его словам, мобилизованные жаловались на плохие условия, включая плохое отопление и отсутствие горячей воды, напоминает «Национальная служба новостей».