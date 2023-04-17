Французы с ложками и кастрюлями протестовали в Париже против речи Макрона

Французы стучат ложками и кастрюлями, собравшись возле мэрии Парижа. Данная акция — это протест против обращения президента Франции Эммануэля Макрона.
«По призывам левых партий люди вечером начали собираться у мэрии Парижа, где устроили „концерт“ в знак протеста против выступления президента. Они стучат ложками по металлическим кастрюлям и крышкам и скандируют протестные лозунги», — рассказали РИА Новости.
Протестные акции являются реакцией на несогласие с принятием пенсионной реформы подавляющего большинства французов. Ранее URA.RU сообщали о массовом задержании людей, протестующих против повышения пенсионного возраста во Франции. Накануне французский лидер Эммануэль Макрон решился объяснить нации поспешное подписание закона о пенсионной реформе, передает
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