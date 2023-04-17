17 апреля 2023

Французы с ложками и кастрюлями протестовали в Париже против речи Макрона

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция, протест
Парижане выступают против речи Макрона Фото:

Французы стучат ложками и кастрюлями, собравшись возле мэрии Парижа. Данная акция — это протест против обращения президента Франции Эммануэля Макрона.

«По призывам левых партий люди вечером начали собираться у мэрии Парижа, где устроили „концерт“ в знак протеста против выступления президента. Они стучат ложками по металлическим кастрюлям и крышкам и скандируют протестные лозунги», — рассказали РИА Новости.

Протестные акции являются реакцией на несогласие с принятием пенсионной реформы подавляющего большинства французов. Ранее URA.RU сообщали о массовом задержании людей, протестующих против повышения пенсионного возраста во Франции. Накануне французский лидер Эммануэль Макрон решился объяснить нации поспешное подписание закона о пенсионной реформе, передает MK.RU.

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Французы стучат ложками и кастрюлями, собравшись возле мэрии Парижа. Данная акция — это протест против обращения президента Франции Эммануэля Макрона. «По призывам левых партий люди вечером начали собираться у мэрии Парижа, где устроили „концерт“ в знак протеста против выступления президента. Они стучат ложками по металлическим кастрюлям и крышкам и скандируют протестные лозунги», — рассказали РИА Новости. Протестные акции являются реакцией на несогласие с принятием пенсионной реформы подавляющего большинства французов. Ранее URA.RU сообщали о массовом задержании людей, протестующих против повышения пенсионного возраста во Франции. Накануне французский лидер Эммануэль Макрон решился объяснить нации поспешное подписание закона о пенсионной реформе, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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