Минобрнауки изменит перечни университетских специальностей

19 апреля 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

В России в 2024 году изменится перечень университетских специальностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство образования и науки планирует изменить перечен специальностей высшего образования в ближайшее время. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. «Очевидно, что нуждается в переосмыслении и пересмотре перечень специальностей и направлений… Вы знаете, что действующий перечень, он 2012 еще года», — заявил Фальков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что новый перечень выйдет в 2024 году. В марте Фальков заявил, что в России стоит сократить обучение в магистратуре. По его словам, углубленные знания в профессии можно получить за год.

Министерство образования и науки планирует изменить перечен специальностей высшего образования в ближайшее время. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. «Очевидно, что нуждается в переосмыслении и пересмотре перечень специальностей и направлений… Вы знаете, что действующий перечень, он 2012 еще года», — заявил Фальков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что новый перечень выйдет в 2024 году. В марте Фальков заявил, что в России стоит сократить обучение в магистратуре. По его словам, углубленные знания в профессии можно получить за год.