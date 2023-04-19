Минобрнауки изменит перечни университетских специальностей

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В России в 2024 году изменится перечень университетских специальностей Фото:

Министерство образования и науки планирует изменить перечен специальностей высшего образования в ближайшее время. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Очевидно, что нуждается в переосмыслении и пересмотре перечень специальностей и направлений… Вы знаете, что действующий перечень, он 2012 еще года», — заявил Фальков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что новый перечень выйдет в 2024 году.

В марте Фальков заявил, что в России стоит сократить обучение в магистратуре. По его словам, углубленные знания в профессии можно получить за год.

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Министерство образования и науки планирует изменить перечен специальностей высшего образования в ближайшее время. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. «Очевидно, что нуждается в переосмыслении и пересмотре перечень специальностей и направлений… Вы знаете, что действующий перечень, он 2012 еще года», — заявил Фальков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что новый перечень выйдет в 2024 году. В марте Фальков заявил, что в России стоит сократить обучение в магистратуре. По его словам, углубленные знания в профессии можно получить за год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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