Минобрнауки изменит перечни университетских специальностей

В России в 2024 году изменится перечень университетских специальностей
Министерство образования и науки планирует изменить перечен специальностей высшего образования в ближайшее время. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«Очевидно, что нуждается в переосмыслении и пересмотре перечень специальностей и направлений… Вы знаете, что действующий перечень, он 2012 еще года», — заявил Фальков, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что новый перечень выйдет в 2024 году.
В марте Фальков заявил, что в России стоит сократить обучение в магистратуре. По его словам, углубленные знания в профессии можно получить за год.
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