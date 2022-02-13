В Оренбурге стая собак напала на ребенка

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Бродячие собаки покусали ребенка Фото:

В Оренбурге на ребенка напала стая бездомных собак. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.

«По результатам доследственной проверки информации о нападении безнадзорных животных на малолетнюю жительницу города Оренбурга возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — говорится на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

Чиновники управления ЖКХ обвиняются в некачественной организации отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных, передает RT. Нападение на ребенка произошло 12 февраля. Девочке 13 лет, она получила травмы, пишет деловое издание «Взгляд».

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В Оренбурге на ребенка напала стая бездомных собак. По данному происшествию возбуждено уголовное дело. «По результатам доследственной проверки информации о нападении безнадзорных животных на малолетнюю жительницу города Оренбурга возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — говорится на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области. Чиновники управления ЖКХ обвиняются в некачественной организации отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных, передает RT. Нападение на ребенка произошло 12 февраля. Девочке 13 лет, она получила травмы, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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