В Оренбурге стая собак напала на ребенка

Бродячие собаки покусали ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Оренбурге на ребенка напала стая бездомных собак. По данному происшествию возбуждено уголовное дело.

«По результатам доследственной проверки информации о нападении безнадзорных животных на малолетнюю жительницу города Оренбурга возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — говорится на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

Чиновники управления ЖКХ обвиняются в некачественной организации отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных, передает RT. Нападение на ребенка произошло 12 февраля. Девочке 13 лет, она получила травмы, пишет деловое издание «Взгляд».