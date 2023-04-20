В Госдуме раскрыли, как Россия может использовать новую роль в Совбезе ООН

Депутат Госдумы Белик: Россия будет вносить в повестку ООН неудобные для Запада вопросы

21 апреля 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Россия поднимет на заседании ООН вопросы, касающиеся Ближнего Востока и Африки, сказал Дмитрий Белик Фото: Официальный сайт президента Украины ООН (Организация Объединенных Наций) стала карманным инструментом США для трансляции их личных взглядов под видом общего мирового мнения. Россия же, будучи постоянным членом Совета безопасности, может вносить в повестку свои вопросы, особенно в период председательства. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, отметив, что во время председательства России стоит ожидать бойкотов со стороны стран Запада. «К сожалению, под влиянием Запада ООН утратила политический плюрализм и универсальность и превратилась в площадку, на которой США и их союзники стараются проводить только им выгодную политику и сводить счеты, преследуя свои интересы. Если этому не противостоять, то ООН рискует превратиться в карманное образование, следующее командам из Вашингтона, которые лицемерно преподносятся как „мнение“ мирового сообщества», — сказал Дмитрий Белик. По его словам, то, что происходит с ООН не значит, что Россия должна отказаться от заседаний. «Истерики же и бойкоты, которые могут последовать от западных стран, — это проявление невежества, обрамленное в русофобскую риторику, но это не значит, что Россия должна самоустраниться от участия в заседаниях ООН. Напомню, что наша страна является постоянным членом Совета, поэтому просто так игнорировать этот факт страны Запада не смогут», — отметил собеседник URA.RU. Он подчеркнул, что Россия будет поднимать важные для нее темы независимо от отношения к ним недружественных стран. «Председательство в Совбезе ООН перешло к России, наша страна будет находиться на этом посту в течение месяца. За этот период России важно вынести на повестку вопросы, в том числе и те, что будут неудобны Западу и которые он пытается замолчать. Вопросы могут быть самые разные — от выстраивания архитектуры мировой безопасности в целом до конкретных ситуаций, несущих угрозу. Как уже было заявлено, на заседании обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — объяснил депутат. С 1 по 30 апреля Россия является страной-председателем в Совете безопасности ООН. США отказывали российской делегации в оформлении виз. Спустя некоторое время американская сторона исправилась и приступила к оформлению документов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ООН (Организация Объединенных Наций) стала карманным инструментом США для трансляции их личных взглядов под видом общего мирового мнения. Россия же, будучи постоянным членом Совета безопасности, может вносить в повестку свои вопросы, особенно в период председательства. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, отметив, что во время председательства России стоит ожидать бойкотов со стороны стран Запада. «К сожалению, под влиянием Запада ООН утратила политический плюрализм и универсальность и превратилась в площадку, на которой США и их союзники стараются проводить только им выгодную политику и сводить счеты, преследуя свои интересы. Если этому не противостоять, то ООН рискует превратиться в карманное образование, следующее командам из Вашингтона, которые лицемерно преподносятся как „мнение“ мирового сообщества», — сказал Дмитрий Белик. По его словам, то, что происходит с ООН не значит, что Россия должна отказаться от заседаний. «Истерики же и бойкоты, которые могут последовать от западных стран, — это проявление невежества, обрамленное в русофобскую риторику, но это не значит, что Россия должна самоустраниться от участия в заседаниях ООН. Напомню, что наша страна является постоянным членом Совета, поэтому просто так игнорировать этот факт страны Запада не смогут», — отметил собеседник URA.RU. Он подчеркнул, что Россия будет поднимать важные для нее темы независимо от отношения к ним недружественных стран. «Председательство в Совбезе ООН перешло к России, наша страна будет находиться на этом посту в течение месяца. За этот период России важно вынести на повестку вопросы, в том числе и те, что будут неудобны Западу и которые он пытается замолчать. Вопросы могут быть самые разные — от выстраивания архитектуры мировой безопасности в целом до конкретных ситуаций, несущих угрозу. Как уже было заявлено, на заседании обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке», — объяснил депутат. С 1 по 30 апреля Россия является страной-председателем в Совете безопасности ООН. США отказывали российской делегации в оформлении виз. Спустя некоторое время американская сторона исправилась и приступила к оформлению документов.