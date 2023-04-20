WP: Украина планировала атаки на российскую армию в Сирии

WP узнала о том, что ВСУ готовили тайные атаки на российские силы в СирииФото: Официальный сайт президента Украины
Военная разведка Украины якобы готовила планы атак по российским силам в Сирии с помощью курдов и беспилотников, однако украинский лидер Владимир Зеленский распорядился отложить проект. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«Согласно просочившемуся сверхсекретному документу разведки США, служба военной разведки Украины разрабатывала планы по проведению скрытых атак по российским силам в Сирии, используя тайную помощь курдов», — пишет газета, ссылаясь на просочившиеся в сеть материалы разведки Вашингтона. Согласно данным издания, президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года приказал приостановить запланированные атаки. При этом уточняется, что в этом плане были подробно изложены детали готовящегося удара с помощью беспилотников.
Пентагон расследует утечку в сети секретных документов о конфликте на Украине, передает RT. Документы содержали информацию о состоянии украинской армии. Также в них были описаны планы по нападению на Минск и Подмосковье. По подозрению в распространении документов арестован 21-летний военнослужащий Джек Тейшейр. Он активно участвовал в обсуждении мировых конфликтов в каналах геймерского компьютерного приложения Discord.
Военная разведка Украины якобы готовила планы атак по российским силам в Сирии с помощью курдов и беспилотников, однако украинский лидер Владимир Зеленский распорядился отложить проект. Об этом пишет американская газета The Washington Post. «Согласно просочившемуся сверхсекретному документу разведки США, служба военной разведки Украины разрабатывала планы по проведению скрытых атак по российским силам в Сирии, используя тайную помощь курдов», — пишет газета, ссылаясь на просочившиеся в сеть материалы разведки Вашингтона. Согласно данным издания, президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года приказал приостановить запланированные атаки. При этом уточняется, что в этом плане были подробно изложены детали готовящегося удара с помощью беспилотников. Пентагон расследует утечку в сети секретных документов о конфликте на Украине, передает RT. Документы содержали информацию о состоянии украинской армии. Также в них были описаны планы по нападению на Минск и Подмосковье. По подозрению в распространении документов арестован 21-летний военнослужащий Джек Тейшейр. Он активно участвовал в обсуждении мировых конфликтов в каналах геймерского компьютерного приложения Discord.