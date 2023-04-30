Киев договорился с турецкой компанией о поставках оружия

Украина договорилась о поставках оружия с турецкой компанией Baykar. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин.
«Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей», — написал Александр Камышин в своем telegram-канале. Он также заявил, что не будет раскрывать деталей соглашений. Однако, по его словам, контракты с турецким предприятием дадут Киеву вооружение «нового поколения».
С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, снабжая ее вооружением. Среди союзников Киева числится и Анкара, которая постепенно наращивает объемы военной помощи. По словам российского посла Алексея Ерхова, Турецкая Республика заинтересована в эскалации конфликта России и Украины.
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