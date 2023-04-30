Киев договорился с турецкой компанией о поставках оружия

30 апреля 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Украина получит от Турции оружие «нового поколения», заявил Александр Камышин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина договорилась о поставках оружия с турецкой компанией Baykar. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин. «Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей», — написал Александр Камышин в своем telegram-канале. Он также заявил, что не будет раскрывать деталей соглашений. Однако, по его словам, контракты с турецким предприятием дадут Киеву вооружение «нового поколения». С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, снабжая ее вооружением. Среди союзников Киева числится и Анкара, которая постепенно наращивает объемы военной помощи. По словам российского посла Алексея Ерхова, Турецкая Республика заинтересована в эскалации конфликта России и Украины.

Украина договорилась о поставках оружия с турецкой компанией Baykar. Об этом сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин. «Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей», — написал Александр Камышин в своем telegram-канале. Он также заявил, что не будет раскрывать деталей соглашений. Однако, по его словам, контракты с турецким предприятием дадут Киеву вооружение «нового поколения». С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, снабжая ее вооружением. Среди союзников Киева числится и Анкара, которая постепенно наращивает объемы военной помощи. По словам российского посла Алексея Ерхова, Турецкая Республика заинтересована в эскалации конфликта России и Украины.