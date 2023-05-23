Пригожин ответил на вопрос об истощении ЧВК «Вагнер»

Пригожин: в ЧВК «Вагнер» приходят 10 тысяч человек в месяц

23 мая 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Пригожин заявил, что в ряды его ЧВК приходят 10 тысяч желающих ежемесячно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ряды ЧВК «Вагнер» приходят 10 тысяч человек ежемесячно. Кроме того, компания не станет информировать США о том, будет они воевать за территорией Бахмута (Артемовска) или нет. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, отвечая на запрос от журналиста Newsweek, касающегося «истощения» штурмовых отрядов, а также сомнений насчет продолжения группировкой «Вагнера» боевых действий за пределами Бахмута. «В ЧВК „Вагнер“ приходят 10 тысяч человек ежемесячно. А будет ли ЧВК „Вагнер“ воевать за территорией Бахмута или нет, компания разберется сама и не будет информировать об этом США», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Ранее Пригожин заявил, что российские бойцы полностью освободили Бахмут, передает «Ридус». В Министерстве обороны РФ позже подтвердили его слова. Спустя время основатель ЧВК сказал, что его бойцы с 25 мая начнут покидать город и отправляться на отдых и переподготовку. Также Пригожин говорил, что с 1 июня на передовой не будет ни одного бойца группы «Вагнер», передает MK.RU .

В ряды ЧВК «Вагнер» приходят 10 тысяч человек ежемесячно. Кроме того, компания не станет информировать США о том, будет они воевать за территорией Бахмута (Артемовска) или нет. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, отвечая на запрос от журналиста Newsweek, касающегося «истощения» штурмовых отрядов, а также сомнений насчет продолжения группировкой «Вагнера» боевых действий за пределами Бахмута. «В ЧВК „Вагнер“ приходят 10 тысяч человек ежемесячно. А будет ли ЧВК „Вагнер“ воевать за территорией Бахмута или нет, компания разберется сама и не будет информировать об этом США», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Ранее Пригожин заявил, что российские бойцы полностью освободили Бахмут, передает «Ридус». В Министерстве обороны РФ позже подтвердили его слова. Спустя время основатель ЧВК сказал, что его бойцы с 25 мая начнут покидать город и отправляться на отдых и переподготовку. Также Пригожин говорил, что с 1 июня на передовой не будет ни одного бойца группы «Вагнер», передает MK.RU.