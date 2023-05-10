Как Украина использует конфликт Пригожина и Герасимова

10 мая 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Формирование разных центров силы между Герасимовым (на фото) и Пригожиным — это нормально Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские СМИ уже давно используют конфликт между руководителем Генштаба Валерием Герасимовым и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным для ведения пропаганды. URA.RU рассказывает, что известно про конфликт и как им пользуются украинские СМИ для разжигания ненависти. Как конфликт подают украинские СМИ Украинский telegram-канал «Орестократія» настаивал, что Герасимов считает вагнеровцев «мясом», которые ничего не могут сделать без боеприпасов от Минобороны России. А сам Пригожин, по заявлению telegram-канала, лжет, что боеприпасов нет, хотя знает, что их столько же, сколько и на вооружении российской армии. Также там утверждается, что Герасимов уверен в неспособности «Вагнера» противостоять противнику без самых лучших и современных аппаратов связи, БПЛА и обеспечения боекомплекта на 300 процентов в сравнении с регулярной армией.

Издание «Главред» также раздуло конфликт. Оно заявило, что Герасимов и Пригожин «ссорятся», чтобы не быть виноватыми в каких-либо поражениях на фронте.

Украинский «Телеграф» не остался в стороне. Там писали, что Пригожин пытался возложить вину на Герасимова из-за якобы медленного продвижения ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске).

InformNapalm продвигал позицию, что российская армия проводит информационно-психологическую операцию против «вагнеровцев». Там утверждают, что Герасимов специально уничтожает частную военную компанию для ее дискредитации.



Подобная информация распространялась на миллионную аудиторию в различных telegram-каналах, близких к Украине. Например, в «УНИАН» (850 тысяч подписчиков) и в «Украина Online» (1,3 миллиона подписчиков) Что происходит на самом деле? Ранее Пригожин заявил о сильном дефиците боеприпасов у «Вагнера». По его словам, это происходит из-за бюрократии. Однако позже недопонимание начало улаживаться, когда Минобороны пообещало дать «Вагнеру» боеприпасы. Предположительно, конфликт начался после взятия частной военной компанией Соледара. Тогда Пригожин заявлял, что в освобождении города участвовали его бойцы. Минобороны, в свою очередь, заявило, что город был освобожден только силами отрядов ВДВ. Позже Герасимов прокомментировал заявление Пригожина, сказав, что «Вагнер» не входят в состав ВС РФ. С того момента началось урегулирование конфликта. Пригожин в феврале сообщил о решении проблемы с боеприпасами у ЧВК «Вагнер». Он разъяснил, что отгрузка боеприпасов началась и поблагодарил всех, кто помог ему донести свои просьбы до Минобороны.

В мае Пригожин заявил, что боеприпасов у «Вагнера» недостаточно. В связи с этим, ЧВК покинет Бахмут (Артемовск). Однако в Минобороны отреагировали на заявление, и действиями показали, что не бросят «Вагнер». Тогда начали поступать новые боеприпасы.

Ведомство распорядилось отправить экс-командующего Объединенной группировкой войск, главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина на роль посредника между ЧВК «Вагнер» и Минобороны. Пригожин заявил, что это очень позитивный момент. Он добавил, что ранее Суровикин бился каждый день, чтобы «Вагнеру» давали достаточное количество боеприпасов и техники. Политконсультант, востоковед Игорь Дмитриев и член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе с URA.RU заявили, что был похожий конфликт, когда Суровикин командовал в Сирии. Тогда появился бригадный генерал сирийской армии Сухель Сальман аль-Хасан, а также другие шейхи, имевшие свои вооруженные группировки. Именно Суровикин был посредником в решении конфликтов между ними. Как отметил Гурулев, опыт в урегулировании конфликтов Суровикин реализовывает сейчас, в различных недопониманиях между Минобороны и «Вагнером». Дмитриев добавил, что это абсолютно нормально, когда существуют разные центры силы при военных действиях. Как отметил Дмитриев, в нынешних условиях центры силы формируют глава Чечни Рамзан Кадыров и Пригожин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские СМИ уже давно используют конфликт между руководителем Генштаба Валерием Герасимовым и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным для ведения пропаганды. URA.RU рассказывает, что известно про конфликт и как им пользуются украинские СМИ для разжигания ненависти. Как конфликт подают украинские СМИ Что происходит на самом деле? Ранее Пригожин заявил о сильном дефиците боеприпасов у «Вагнера». По его словам, это происходит из-за бюрократии. Однако позже недопонимание начало улаживаться, когда Минобороны пообещало дать «Вагнеру» боеприпасы. Предположительно, конфликт начался после взятия частной военной компанией Соледара. Тогда Пригожин заявлял, что в освобождении города участвовали его бойцы. Минобороны, в свою очередь, заявило, что город был освобожден только силами отрядов ВДВ. Позже Герасимов прокомментировал заявление Пригожина, сказав, что «Вагнер» не входят в состав ВС РФ. С того момента началось урегулирование конфликта. Политконсультант, востоковед Игорь Дмитриев и член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в беседе с URA.RU заявили, что был похожий конфликт, когда Суровикин командовал в Сирии. Тогда появился бригадный генерал сирийской армии Сухель Сальман аль-Хасан, а также другие шейхи, имевшие свои вооруженные группировки. Именно Суровикин был посредником в решении конфликтов между ними. Как отметил Гурулев, опыт в урегулировании конфликтов Суровикин реализовывает сейчас, в различных недопониманиях между Минобороны и «Вагнером». Дмитриев добавил, что это абсолютно нормально, когда существуют разные центры силы при военных действиях. Как отметил Дмитриев, в нынешних условиях центры силы формируют глава Чечни Рамзан Кадыров и Пригожин.